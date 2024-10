Addio password dimenticate: abbonati a Dashlane Premium con uno SCONTO SPECIALE!

Se state cercando una soluzione sicura e facile da usare per gestire le vostre password e proteggere le vostre informazioni online, Dashlane Premium è sicuramente una delle migliori opzioni disponibili. In occasione del Cyber Security Awareness Month, Dashlane offre uno sconto speciale del 35% sul piano Premium annuale, abbassando il prezzo da 52,99€ a soli 34,44€ utilizzando il coupon OCT2024. L'offerta è valida sino al 20 ottobre 2024, quindi vi conisgliamo di sbrigarvi!

Dashlane, chi dovrebbe abbonarsi?

Dashlane Premium è più di un semplice gestore di password. Questo piano include una serie di funzionalità avanzate progettate per proteggere la vostra identità online e garantirvi un'esperienza di navigazione sicura e senza interruzioni. Tra le caratteristiche principali troviamo la creazione automatica di password sicure, l'accesso tramite passkey, il supporto per login senza password e il monitoraggio del dark web. Quest'ultimo strumento vi avvisa immediatamente se le vostre informazioni personali, come password o dati di carte di credito, vengono trovate nel dark web, consentendovi di agire rapidamente per proteggervi.

Inoltre, Dashlane Premium include un portafoglio digitale sicuro, dove potete memorizzare in modo crittografato tutte le vostre informazioni di pagamento. Questo vi permette di effettuare acquisti online in modo sicuro e senza dover digitare manualmente i dati ogni volta. Il sistema di autofill vi consente, infatti, di compilare automaticamente i moduli di pagamento e di accesso, rendendo la vostra esperienza di shopping online più fluida e sicura​.

Dashlane è disponibile su diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, iOS e Android, e offre un'interfaccia facile da usare che consente di accedere in modo sicuro a tutte le vostre informazioni da qualsiasi dispositivo. Questa funzionalità multipiattaforma garantisce che le vostre password e i vostri dati siano sempre protetti, indipendentemente dal dispositivo che state utilizzando. Grazie al suo potente sistema di crittografia AES a 256 bit, i vostri dati sensibili non lasciano mai il vostro dispositivo, garantendo una sicurezza completa.

Ma non è tutto: Dashlane offre anche avvisi di phishing, aiutandovi a riconoscere e prevenire attacchi volti a rubare le vostre informazioni personali. Grazie a queste funzionalità avanzate, Dashlane si è guadagnato un posto di rilievo tra i migliori gestori di password sul mercato, distinguendosi per la sua affidabilità e facilità d'uso​.

Con lo sconto disponibile in questo momento, Dashlane Premium diventa ancora più conveniente, offrendovi una soluzione completa per proteggere i vostri dati e semplificare la gestione delle password. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di migliorare la vostra sicurezza online, soprattutto in un periodo in cui gli attacchi informatici sono in aumento. Acquistate Dashlane Premium oggi stesso e mettete al sicuro la vostra vita digitale!

