DOPPIO SCONTO su questo mini PC Acemagic AD08!

Anche se viene commercializzato come un mini PC da gaming, l'Acemagic AD08 si distingue per le sue prestazioni superiori tra i mini PC disponibili, nonostante non abbia una scheda grafica dedicata per motivi di spazio. Equipaggiato con un processore Intel Core i9, questo mini PC offre elevate capacità di elaborazione. Attualmente su Amazon, l'uso di due coupon sconto (uno da 250€ e l'altro che applica uno sconto aggiuntivo del 10%) riduce il prezzo da 849€ a 514,10€. Questa opportunità lo rende un acquisto molto conveniente per chi cerca una soluzione compatta e potente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 250€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 26 maggio, salvo esaurimento.

Acemagic AD08, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Acemagic AD08 rappresenta un acquisto eccellente per chi cerca massime prestazioni da un mini PC, tanto da poterlo utilizzare, seppur con alcune limitazioni, anche per il gaming. Equipaggiato con il processore Intel Core i9-12900H, offre prestazioni eccezionali che competono con molti desktop di dimensioni maggiori. Giochi meno pesanti come APEX e DOTA possono essere eseguiti e giocati senza problemi.

Questo modello è una scelta eccellente anche per chi necessita di elevate capacità di elaborazione per editing video, grafica e simulazioni complesse, sfruttando appieno il potenziale della CPU Intel Core i9. Inoltre, l'Acemagic AD08 soddisfa le esigenze di flessibilità ed efficienza grazie alle sue 3 modalità operative. Queste si adattano a diversi scenari di utilizzo, consentendo prestazioni ottimizzate e consumi energetici efficienti, sia durante sessioni di gioco intense che nella navigazione web più leggera.

Con 32GB di RAM e un'unità SSD NVMe da 512GB, l'Acemagic AD08 garantisce avvii rapidi e tempi di caricamento minimi. Supporta display multipli 4K e offre una connettività estesa, inclusi WiFi 6 e Bluetooth 5.2, rendendolo ideale anche per l'intrattenimento multimediale. È la scelta perfetta per gli utenti che cercano prestazioni elevate da un PC in un formato compatto, apprezzando funzionalità avanzate come l'illuminazione RGB personalizzabile. Oggi lo trovate in offerta a 514,10€, ma ricordatevi di attivare i due coupon!



