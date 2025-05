Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di giugno 2025. Nel mese dedicato ai Fantastici Quattro - in previsione dell'arrivo del nuovo film al cinema - da segnalare il primo volume della nuova Ultimate X-Men e i primi due volumi della collana Marvel Masterseries dedicati ai Fantastici Quattro di Mark Waid e Mike Wieringo.

Ultimate X-Men 1

Hisako Ichiki è un’adolescente solitaria e introversa che in passato ha subito un enorme trauma. La sua vita cambia per sempre quando un’ombra oscura le rivolge la parola nel giorno del diploma. Tra incontri inquietanti e alleati inattesi, Hisako scopre di essere una mutante. Lo spettacolare inizio della rivoluzionaria serie realizzata da Peach Momoko!

Riri Williams: Ironheart

Attenzione, gente, c’è una quindicenne super geniale in città determinata a diventare la nuova Iron Man! Ed è anche la protagonista della nuova serie in arrivo su Disney Plus! Ma sarà pronta per tutti i problemi che comporta essere il Vendicatore dorato? Attenzione: a farle da mentore sarà… il fantasma di Tony Stark?!

Marvel Masterseries - Fantastici Quattro di Mark Waid e Mike Wieringo 1

Mark Waid e Mike Wieringo danno il via alla loro leggendaria collaborazione sulla serie dei Fantastici Quattro! Tra insetti giganti, equazioni viventi e molecole instabili esplosive, i due autori ci regalano alcune delle più audaci e divertenti avventure nella storia del Quartetto! Il ritorno del Dottor Destino mette in difficoltà Reed Richards come mai prima d’ora. Inoltre, il segreto della Gang di Yancy Street, le prime parole di Valeria e… Franklin all’inferno?

Fantastici Quattro: L’Arrivo di Galactus (Marvel Must Have)

I più grandi scontri tra Fantastici Quattro e Galactus! Ad aprire le danze, l’epocale esordio del Divoratore di mondi e Silver Surfer in un classico assoluto firmato da Stan Lee e Jack Kirby. Quindi, il “Sorridente” e John Buscema fanno ritornare Galactus affiancato da un nuovo araldo: Gabriel. Infine, a chiudere un volume semplicemente imperdibile, John Byrne riporta la minaccia cosmica per eccellenza sulla Terra, questa volta guidata da Terrax.

I Grandi Tesori Marvel Spider-Man: Le Graphic Novel

Spider-Man viaggia in Scozia, e una visita a un castello infestato non può mancare! Una toccante storia che indaga il rapporto tra Peter Parker e Mary Jane! Un viaggio in un mondo fantastico popolato da creature potentissime! Questo e molto altro in una raccolta di quattro amatissime graphic novel autoconclusive firmate da grandi autori – incluso Stan Lee – per la prima volta in formato gigante!

