Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Disney ha calendarizzato le uscite previste per giugno 2025. Da segnalare i numeri 3628 e 3631 del settimale Topolino con gadget imperdibili e il volume Paperiliade e Topodissea.

Topolino 3628 + card Disney Lorcana

Con Topolino 3628 ci sarà in omaggio una carta promozionale! Disegnata da Raquel Villanueva, questa carta esclusiva, ottenibile SOLO con Topolino, farà parte dell'ottavo mazzo del gioco di carte collezionabili Disney Lorcana Il regno di Jafar!

Un Oceano di Avventure

Tuffiamoci con Paperone… non nella piscina aurifera (per una volta)… ma nel mare vero e proprio, con una raccolta di avventure al profumo di salsedine. Gli autori spaziano da Carl Barks, con la classicissima Zio Paperone e la cassa di rafano, a nomi più recenti come Francesco Artibani e Corrado Mastantuono, che firmano Zio Paperone il tiranno dei mari. A selezionare questa raccolta dal sapore “marittimo” è Vito Stabile, autore anche del raccordo inedito.

Le Storie di Topolino 2 - Il Corsaro

Pronti a salpare a bordo di un galeone alla ricerca di Libertulla, la colonia dei pirati liberi? Allora imbarcatevi nella lettura di Il corsaro, un’avventura di mare scritta da Vito Stabile, disegnata da Mario Ferracina e dedicata al giovane mozzo Malcolm McDuck, un avo dello Zione le cui vicende sono legate alla navigazione. Nel volume sono raccolte le prime due missioni del personaggio, che insieme alla ciurma del Capitano Greenbottle, è determinato a localizzare la leggendaria città dei pirati, tra peripezie e tradimenti. Oltre alle avventure a fumetti, troverete approfondimenti sui protagonisti e altre curiosità. Buon vento e… mare calmo!

Paperiliade e Topodissea

Torna in un nuovo formato con dorso in tela e dettagli in oro il volume che racchiude due grandi titoli della letteratura omerico-disneyana sceneggiati con brillante ironia da Roberto Gagnor e illustrati rispettivamente da Alessandro Perina e Donald Soffritti. L’epica della Grecia antica rivive insieme a Paperi e Topi con Paperiliade (suddiviso in Libro Primo: L’ira funesta e Libro Secondo: La caduta) e Topodissea – Il ritorno del Topolinide (con il Libro Primo: I viaggi di Topodisseo e il Libro Secondo: Topolitaca!). A corredo, contributi degli autori, sketchbook e approfondimenti sulla letteratura e il fumetto.

Topolino 3631 + Il Diorama di Paperino e Paperinik – Prima Parte: Paperinik

Una delle immagini più iconiche che rappresenta la doppia identità di Paperino è senz’altro il momento in cui entra nel suo armadio e scende nel rifugio sotterraneo di Paperinik, il suo alter ego mascherato: indossando il celeberrimo costume, si prepara ad affrontare avventurose missioni per difendere i deboli, riparare ai torti e combattere le ingiustizie. Montando questo gadget in due pezzi, si ottiene una riproduzione dell’armadio di Paperino: ruotando il perno, Paperino si alterna a Paperinik, completando la trasformazione… e così inizia l’azione!

Il calendario completo delle uscite Panini Disney di giugno 2025

5 giugno

Topolino in Giallo 14

Topolino 3628 + Card Disney Lorcana

Topolino 3627

The Best of Paperopoli

Paperinik 102

12 giugno

19 giugno

26 giugno