Attraverso il suo sito ufficiale, Panini DC Italia ha diffuso il calendario completo delle uscite di giugno 2025. Nel mese dedicato a Superman - in previsione dell'arrivo del nuovo al cinema - da segnalare l'antologia Superman - Il Mondo e il secondo albo della nuova Absolute Batman.

Superman: Stagioni (DC Absolute)

Il capolavoro di Jeph Loeb e Tim Sale ritorna in formato Absolute! Prima di Superman, prima del giornalista di Metropolis, c’era solo il figlio di un contadino di Smallville! La nascita dell’eroe che tutti conosciamo e ammiriamo nel capolavoro che ha ispirato James Gunn per il suo prossimo film! Contiene le storie brevi sull’Azzurrone firmate dai due autori, oltre a numerosi extra e dietro le quinte!

Absolute Batman 2

Batman è nato da un’orribile tragedia che ne ha plasmato la vita, e ora qualcuno sta indagando su di lui! Ma quando un agente dell’MI6 britannico scopre i legami tra Bruce Wayne e una pericolosa gang di Gotham, le cose prendono un’altra piega… Lo scontro più improbabile: il Pipistrello contro Alfred Pennyworth! Continua l’innovativa serie delle superstar Scott Snyder e Nick Dragotta!

Wonder Woman: Fuorilegge 1

Gli Stati Uniti dichiarano guerra a Wonder Woman! Dopo un misterioso incidente, le Amazzoni vengono bandite dal suolo americano, ma Wonder Woman intende scoprire la verità! Un nuovo avversario giunge sulla scena: è noto come il Sovrano e farà di tutto per distruggere la Principessa delle Amazzoni. L’imperdibile inizio del ciclo di Tom King e Daniel Sampere, già celebrato come uno dei migliori mai dedicati a Diana.

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 1 - Non è Più Divertente

La serie firmata da Matthew Rosenberg (DC vs. Vampires) e Carmine Di Giandomenico (Flash) finalmente in volumi! Due Joker seminano il panico in lungo e in largo negli Stati Uniti! Entrambi credono di essere il vero Principe Pagliaccio del Crimine e che l’altro sia un impostore. Ma cosa succederà quando incroceranno la strada con Red Hood?

Superman: Il Mondo

L’eroe che ha ispirato una generazione, Superman, ha sempre cercato di proteggere non solo Metropolis ma il mondo intero. Nell’anno del film dedicato all’Azzurrone, arriva un’antologia che ne celebra la leggenda in maniera originale! Un volume che dà all’Uomo d’Acciaio una dimensione “internazionale”, presentando quindici storie di Supes da team creativi di tutto il mondo! Contiene la prima storia ufficiale di Superman creata da un team tutto italiano: le star Marco Nucci e Fabio Celoni!

Panini DC Italia - il calendario completo di giugno 2025

3 giugno

12 giugno

19 giugno

26 giugno