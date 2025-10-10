Feltrinelli Comics ha ufficializzato i fumetti in uscita ad ottobre 2025. Si tratta di un mese ricco di graditi ritorni e novità complice anche la presenza di Lucca Comics & Games 2025. Da segnalare Tapum di Leo Ortolani, il progetto più ambizioso e imponente dell’autore, frutto di anni di ricerche e lavoro, ambientato al tempo della Prima Guerra Mondiale, e Le nuove avventure del Dottor Newtron, terza fatica di Dario Bressanini con un cast di stelle del fumetto italiano (e non solo) che lo hanno affiancato in un viaggio dentro un universo narrativo in continua e sorprendente espansione.

Tapum

Il libro più ambizioso e imponente di Leo Ortolani. TAPUM, ovvero il suono che i soldati italiani sentivano quando il nemico sparava. TA, perché arrivava prima la pallottola, a colpire la roccia, la trincea, la carne, e PUM, il suono della detonazione, a seguire, senza fretta.

Odissea

Trova finalmente forma un capolavoro inedito di Milo Manara, frutto di anni di studi e riflessioni, creazione di testi e illustrazioni. Il poema di Omero raccontato da un nuovo e originale punto di vista: quello di Telemaco, il figlio di Ulisse. Con parole e immagini di straordinaria ed efficacia e suggestione.

Valentina, quanto ti amo!

Valentina vive un momento di celebrità e soddisfazione professionale. Ma qualcosa in lei comincia a frantumarsi. Cercando di ricomporre se stessa in una Milano sempre più estranea, si imbatte in una donna dal fascino oscuro, che la attira in un incubo dove ogni certezza sembra svanita: è più vera la re

Et voilà le cinéma!

130 (e più) film, per 130 anni di cinema. Ciascuno raccontato con passione e ironia, per incuriosire, informare e divertire. E celebrare l’amore che, fin dalle rispettive nascite (quasi contemporanee), lega la settima arte al fumetto.

Le nuove avventure del Doctor Newtron

Tornano le storie del Doctor Newtron, questa volta con soggetti, supervisione e testi integrativi di Dario Bressanini e, in ordine di apparizione,Tito Faraci, Riccardo Farina, Moreno Burattini, Ennio Maltese, Maurizio Rosenzweig, Silvia Ziche, Andrea Voglino, Andrea Giannini, Elena Casagrande, Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Roberto Recchioni.

Tutti i fumetti Feltrinelli Comics di ottobre 2025