Prime Video ha diffuso le novità in arrivo in streaming a luglio 2025. Da segnalare Capi di Stato in Fuga, action comedy con John Cena e Idris Elba, e la Stagione 13 di One Piece.

Capi di Stato in fuga - 2 luglio

In questa commedia action, il Primo Ministro inglese Sam Clarke (Idris Elba) e il Presidente USA Will Derringer (John Cena) hanno un rapporto non proprio amichevole, ma anzi una vera e propria rivalità sotto gli occhi di tutti che rischia di mettere a repentaglio la “relazione speciale” tra i loro Paesi. Ma quando diventano l’obiettivo di un potente e spietato avversario straniero - che si dimostra più che all'altezza delle forze di sicurezza dei due leader - saranno costretti a fare affidamento sulle uniche due persone di cui possono fidarsi davvero: loro stessi. Aiutati dalla brillante agente dell’MI6 Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), dovranno darsi alla fuga e riuscire a lavorare insieme abbastanza a lungo da sventare una cospirazione globale che minaccia l’intero mondo libero.

Ballard - 9 luglio

Prosegue l’opera di adattamento dei romanzi bestseller di Michael Connelly, attraverso la storia della detective Renée Ballard (Maggie Q), a capo della nuova e mal finanziata divisione casi irrisolti della polizia di Los Angeles, alle prese con i delitti più difficili della città, da tempo archiviati, di cui si occupa con empatia e instancabile determinazione. Mentre è impegnata ad indagare su casi irrisolti da decenni, tra cui la serie di omicidi di un serial killer e un cadavere dall’identità sconosciuta, la detective non tarderà a scoprire una pericolosa cospirazione all'interno della polizia di Los Angeles. Con l'aiuto della sua squadra di volontari e del detective in pensione Harry Bosch (Titus Welliver), Ballard dovrà affrontare traumi personali, sfide professionali e pericoli mortali pur di svelare la verità.

Una notte nell’Idaho: sangue al college - 11 luglio

Il 13 novembre 2022, nel cuore della notte, quattro studenti dell'Università dell'Idaho vengono brutalmente accoltellati a morte in una casa fuori dal campus, nella tranquilla città universitaria di Moscow, nell’Idaho. Tra le famiglie sconvolte e la comunità, abbondano domande e paura. Che cosa è successo? Chi è stato? L'assassino potrebbe essere ancora tra noi a piede libero? E perché proprio quei quattro ragazzi? I colpi di scena e i successivi sviluppi - un'esplosione di indagini sui social media, una caccia all'uomo attraverso gli Stati Uniti, un arresto drammatico e un processo incombente - hanno reso questo crimine una delle storie di maggior risonanza mediatica dell'ultimo decennio, capace di catalizzare l'attenzione, l'immaginazione e la paranoia dell’America come quasi nessun altro caso prima di allora.

Marked Men: le regole - 11 luglio

Basato sul romanzo best-seller di Jay Crownover, “Tattoo series: Oltre le regole” racconta la storia d'amore inaspettata tra Shaw (Taylor), una studentessa di medicina proveniente da una famiglia benestante, e Rule (Stokes), un tatuatore ribelle con uno stile di vita caotico e impulsivo. Shaw ha amato segretamente Rule per anni, ma per lui è sempre stata “Casper”, un soprannome affettuoso dovuto al suo colorito pallido. La loro amicizia cambia dopo una notte senza freni che li costringe a confrontarsi con emozioni che non possono più ignorare.

One Piece Stagione 13 - 20 luglio

La Stagione 13 comprende gli episodi dal 422 al 458 ed è la Saga di Impel Dawn. Monkey D. Rufy si infiltra nella grande prigione di Impel Down aiutato da Boa Hancock per cercare di salvare suo fratello Portuguese D. Ace