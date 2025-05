Paramount+ ha diffuso le novità in arrivo in streaming a giugno 2025. Da segnalare un nuovo speciale di Paw Patrol e il film Il Mio Posto è Qui.

Memory - 1 giugno

Un intenso dramma psicologico diretto da Michel Franco, con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard che racconta la storia di due anime spezzate che si incontrano per caso: Sylvia, un'assistente sociale e madre single con un passato da alcolista, e Saul, un uomo affetto da demenza precoce dal comportamento imprevedibile. Il loro rapporto si trasforma in un viaggio di riconciliazione, compassione e nuova fiducia.

Paw Patrol: Air Rescue - 13 giugno

I cuccioli più coraggiosi della TV tornano con una nuova missione aerea. La serie segue le avventure di un ragazzo esperto di tecnologia di nome Ryder e della sua squadra di cuccioli pronti a salvare la situazione. Ogni volta che c'è un problema, i cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky e Skye sono pronti all'azione. Uniti dall’obiettivo di fare squadra nel garantire la sicurezza di Adventure Bay, nessun compito è troppo grande e nessun cucciolo è troppo piccolo.

The Patrick Star Show Stagione 2 - 13 giugno

Lo spin-off della serie animata di SpongeBob, dedicata al suo amico più eccentrico, torna con una nuova stagione. Patrick conduce il suo show televisivo direttamente dal salotto di casa, tra sketch assurdi e momenti surreali. Un’esplosione di comicità firmata Nickelodeon.

The Loud House Stagione 7 & Stagione 8 - 13 giugno

Arrivano le nuove stagioni della celebre serie animata Nickelodeon che segue la caotica vita di Lincoln Loud, un ragazzino di 11 anni, creativo, simpatico, coraggioso, onesto e ottimista che vive in una casa di 10 sorelle, ognuna con caratteristiche e interessi diversi. Vivono con quattro animali: il cane Charles, il gatto Cliff, il criceto Geo e il canarino Walt. In ogni episodio Lincoln cerca sempre di "sopravvivere" con le sue sorelle utilizzando i suoi "piani", che spesso prendono la piega sbagliata, anche se alla fine le cose si concludono sempre per il meglio. Risate, avventure quotidiane e tanto cuore, per una delle serie kids più amate.

Il Mio Posto è Qui - 27 giugno

Interpretato da Ludovica Martino (Skam Italia, Sotto il sole di Riccione, Il campione, Vita da Carlo) e Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso, Anime nere, Martin Eden), il film racconta con verità e coraggio una storia di amicizia ed emancipazione nella Calabria rurale degli anni ’40, sullo sfondo dell’Italia del dopoguerra. Marta (Ludovica Martino), ragazza madre promessa in sposa a un uomo che non ama, conosce Lorenzo (Marco Leonardi), assistente del parroco noto come “l’uomo dei matrimoni”, emarginato per la sua omosessualità. Tra i due nasce un legame profondo che porta Marta a scoprire una comunità nascosta e a prendere coscienza dei propri diritti. Ma dovrà difendersi dai pregiudizi e dalla cultura patriarcale che la circondano.