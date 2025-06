Paramount+ ha diffuso le novità in arrivo in streaming a luglio 2025. Da segnalare Sonic 3: Il Film, l'attesissima prima stagione di Dexter: Resurrection e la terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

Sonic 3: Il Film - 1 luglio

Dopo il successo straordinario al box-office in Nord America — diventando il maggior successo della saga e il secondo adattamento da videogioco di maggior incasso di sempre — il terzo capitolo cinematografico del celebre universo narrativo ispirato al leggendario franchise SEGA, sarà disponibile dal 1° luglio su Paramount+. Il film riprende la storia dagli eventi della serie KNUCKLES, seguendo Sonic, Knuckles e Tails in un’epica avventura contro una nuova, potentissima minaccia: Shadow, un riccio misterioso con abilità mai viste prima. Per salvare il pianeta, i nostri eroi dovranno stringere un’alleanza inaspettata.

Suspicious Minds - 5 luglio

Suspiocious Minds racconta la storia di due coppie che si incrociano casualmente durante un soggiorno a Roma. Per Daniele, ventitreenne, e Giulia, ventiduenne, Roma rappresenta il loro primo viaggio insieme. Per Fabrizio ed Emilie, una coppia sulla quarantina che vive da tempo in Olanda, è invece l’occasione per tornare, da soli, nel luogo dove si sono conosciuti vent’anni prima. Tutto cambia quando, appena arrivati nello stesso hotel, Fabrizio rimane bloccato in ascensore con Giulia. Quello che sembra un semplice imprevisto si trasforma rapidamente in un seme di sospetto: Daniele, senza alcuna ragione apparente, inizia a convincersi che tra la sua ragazza e lo sconosciuto sia accaduto qualcosa durante quel tempo insieme. Il sospetto, irrazionale ma potente, inizia a minare la loro relazione, mentre dall’altra parte Fabrizio, in un gioco provocatorio verso la moglie — che gli dice di non essere più gelosa di lui — afferma di aver fatto sesso proprio con Giulia nell’ascensore. Questo paradossale scambio riaccende il rapporto tra Fabrizio ed Emilie, generando una serie di dinamiche sempre più ambigue e pericolose ogni volta che le due coppie si incontrano.

Dexter: Resurrection Stagione 1 - 11 luglio

L’attesissima serie originale SHOWTIME arriva su Paramount+ con i primi due episodi. La serie, ideata dallo showrunner e produttore esecutivo candidato agli Emmy®Clyde Phillips, segna il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. La serie riprende la storia qualche settimana dopo gli eventi di Dexter: New Blood: Harrison Morgan ha sparato a suo padre Dexter, che si risveglia dal coma scoprendo che il figlio è scomparso senza lasciare traccia. Determinato a rimediare agli errori del passato, Dexter parte per New York alla sua ricerca. Il suo cammino si intreccia con quello del detective Angel Batista (David Zayas), che riapre ferite del passato.

Star Trek: Strange New Worlds Stagione 3 - 17 luglio

La nuova stagione dell’acclamata serie sci-fi prodotta da CBS Studios debutta con un doppio episodio. Dopo gli eventi del finale della seconda stagione, l’equipaggio dell’U.S.S. Enterprise guidato dal Capitano Pike affronta nuove avventure, scoperte di civiltà sconosciute e pericolosi nemici.

Matlock - 27 luglio

Kathy Bates veste i panni di Madeline "Matty" Matlock, una brillante settantenne che, dopo aver raggiunto il successo in giovane età, decide di tornare a lavorare in un prestigioso studio legale dove usa la sua aria modesta e tattiche astute per vincere i casi. Matty viene assegnata a Olympia (Skye P. Marshall), avvocato anziano con sete di giustizia, mentre l'ex marito di Olympia, Julian (Jason Ritter), figlio del capo dello studio, è incuriosito da Matty e dalla sua intelligenza. Matty lavora al fianco dei soci più giovani dello studio - il carismatico Billy (David Del Rio) e l'ambiziosa Sarah (Leah Lewis) - mentre cerca di affermarsi nel suo nuovo mondo ad alto rischio.