NOW e Sky hanno diffuso le novità in arrivo in streaming a luglio 2025. Da segnalare la seconda stagione di The Walking Dead: Dead City e il film premio oscar The Brutalist con Adrian Brody.

The Walking Dead: Dead City Stagione 2 - 4 agosto

Protagonisti di The Walking Dead: Dead City sono Lauren Cohan, che torna nel ruolo di Maggie Greene, e Jeffrey Dean Morgan, nel celebre ruolo di Negan. A loro si aggiunge un cast di nuovi talenti come Zeljko Ivanek, Gaius Charles e Mahina Napoleon, che arricchiscono l’universo narrativo di The Walking Dead.

Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, Dead City ritrova Maggie e Negan: due vecchi nemici costretti ora a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Insieme viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, dove scoprono che la città in rovina è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Ma, mentre i due si addentrano nelle profondità oscure della città infestata da vaganti, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato potrebbero rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente.​

Trap - 11 agosto

M. Night Shyamalan dirige un thriller al cardiopalma con Josh Hartnett protagonista. Cooper fa di tutto per rendere felice sua figlia Riley, così l’accompagna al concerto del suo idolo, Lady Raven. Presto però vengono coinvolti negli eventi circostanti. Il concerto, infatti, si rivela essere una trappola pianificata dalla polizia per incastrare un implacabile ed efferato serial killer noto come il Macellaio.

Madame Web - 18 agosto

Dakota Johnson veste i panni del personaggio di Marvel Comics in un film con Sydney Sweeney, Tahar Rahim (Il profeta) e Isabela Merced, nota per il ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us. Cassandra Webb è un paramedico di Manhattan che, solo dopo un incidente in cui rischia di perdere la vita, realizza di poter prevedere il futuro. Quando incontra tre ragazze, scopre che a ostacolare il loro destino c’è una terribile minaccia: un certo Ezekiel Sims, infatti, cerca con ogni mezzo di eliminarle prima che diventino delle supereroine. Ma Ezekiel nasconde anche un altro segreto…

The Brutalist - 29 agosto

Adrian Brody ottiene la seconda statuetta della carriera agli Oscar 2025 come miglior attore protagonista dell’opera monumentale di Brady Corbet. Nel cast anche Felicity Jones, Guy Pearce, Stacy Martin e Alessandro Nivola. La pellicola ha ottenuto nel 2025 anche gli Oscar per la miglior fotografia e colonna sonora e i Golden Globe per la regia, film drammatico e miglior attore drammatico a Brody, mentre nel 2024 il regista è stato premiato con il Leone d’argento. L’architetto ebreo László Tóth emigra negli Stati Uniti nel 1947, dopo essere stato detenuto nei campi di concentramento tedeschi. Vorrebbe farsi raggiungere dalla moglie e dalla nipote, ma gli inizi per lui sono complicati. Le cose sembrano cambiare quando conosce il milionario mecenate Harrison Lee Van Buren che gli commissiona un’opera mastodontica.

Sky Cinema Harry Potter - 30 agosto/7 settembre

Sky Cinema Collection ospita gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER. Ad arricchire la programmazione troviamo il primo capitolo della saga spin-off e prequel di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI, il documentario DAVID HOLMES: IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO e la reunion HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS.