36 minifigures LEGO Marvel a 121€: un'offerta da non perdere!

Mentre aspettate l'uscita di Lego Horizon Adventures, divertitevi con questa offerta su eBay. La scatola con 36 bustine di minifigures LEGO Marvel serie 2 è in offerta con un coupon sconto! Questo incredibile set offre ai fan della Marvel la possibilità di immergersi in avventure epiche collezionando i personaggi del Marvel Cinematic Universe in formato LEGO. La confezione è disponibile a 134,99€ ma se attivate il coupon in pagina potrete usufruire di uno sconto extra del 10%. arrivando al prezzo finale di 121,49€. Non perdete l'opportunità di completare la vostra collezione con personaggi come Agatha Harkness e Moon Knight! Non fatevi scappare questa offerta perché ci sono pochi pezzi disponibili!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 10% durante il checkout. Dovete inserire "VACANZE24" al momento del pagamento. Il codice sconto scade il 23 giugno!

Scatola con 36 minifigures LEGO Marvel serie 2, chi dovrebbe acquistarla?

La scatola con 36 bustine di minifigures LEGO Marvel è il regalo ideale per i fan della Marvel e per i collezionisti appassionati di ogni età. Raccomandata particolarmente per bambini dai 5 anni in su, questo set offre un’esperienza unica grazie all'elemento sorpresa nello scoprire quale dei personaggi si nasconde all'interno di ogni bustina. Da Kate Bishop a Wolverine, passando per She-Hulk e Hawkeye, ogni minifigure è accompagnata da almeno un accessorio, elevando l'autenticità e il dettaglio di questi giocattoli collezionabili.

Non soltanto destinata a riprodurre le celebri scene del Marvel Universe, questa scatola si rivela anche un ottimo acquisto per chi ama dar vita a storie originali e per arricchire le collezioni o i set LEGO a tema Marvel. Vi ricordiamo che la spedizione è gratuita in 2 giorni (tranne per le isole, Venezia e Laguna che arrivano a 15 euro) e che l'articolo può invece essere consegnato presso un punto ritiro (da selezionare al momento del pagamento).

Con un costo di 121,49€, questo set di minifigures LEGO Marvel è il regalo ideale per espandere la collezione di ogni fan del Marvel Universe. Grazie alla varietà di personaggi e all'inclusione di accessori dettagliati, garantisce ore di gioco e di esposizione. Questo set promette di portare nelle case dei piccoli e dei collezionisti tutto il fascino e l'azione dei supereroi Marvel, con la sorpresa e l'eccitazione di scoprire quale personaggio si nasconde in ogni bustina. Ricordatevi di attivare il coupon!

