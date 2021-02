Arrivano le offerte tech MediaWorld dedicate a San Valentino!

Dopo avervi riportato le classiche offerte quotidiane, vogliamo segnalarvi che Mediaworld ha lanciato la promozione “Innamorati della Tecnologia“, che comprende tante incredibili occasioni che riguardano molti articoli presenti sul portale come smartphone, smart TV, notebook e tanto altro. L’iniziativa sarà valida fino al 14 febbraio 2021 ed è perfetta per comprare qualche regalo in previsione di San Valentino.

Tra i vari prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il notebook MSI Creator 17, che potete portarvi a casa a 2.999€, risparmiando ben 600€ rispetto all’usuale prezzo di listino di 3.599€. Questo elegante computer portatile, come dice il nome stesso, è stato realizzato per i creatori di contenuti ed è equipaggiato con un display a risoluzione 4K da 17,3″. Ad animare il notebook è un processore Intel Core i7-10875H di decima generazione, mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA GeForce RTX 2070 Super con design Max-Q equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevatissime e potrete vedere i vostri giochi prendere letteralmente vita con gli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati. A completare la dotazione hardware abbiamo 32GB di RAM DDR4-3200 (espandibili sino a 64GB) e 1TB di SSD PCIe NVMe (con uno slot M.2 libero per eventuali upgrade).

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Innamorati della Tecnologia” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

