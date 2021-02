Arrivano le offerte Amazon per i fan della Nutella!

I videogiocatori hanno bisogno anche di mangiare e, sebbene non possa essere annoverato sicuramente tra gli alimenti più salubri, un po’ di Nutella non ha mai fatto male a nessuno e costituisce un valido snack per una dolce pausa tra un sessione e l’altra. Attualmente, su Amazon sono partiti i Nutella Days, giorni durante i quali il noto portale e-commerce consente di acquistare vari prodotti a prezzi scontati.

Si parte dal classico barattolo Nutella con crema spalmabile alla Nocciola e al Cacao nel formato da 900g, acquistabile a soli 5,49€, rispetto ai 5,99€ di listino, ma se pensate di fare una bella colazione quotidiana in grado di fornirvi le giuste energie per partire alla grande, vi consigliamo di indirizzarvi più verso il pacchetto che comprende ben 64 mini vasetti da 25g, che potete portarvi a casa oggi a soli 34,99€, rispetto ai 49,99€ di listino, con un risparmio reale di 15€. Inoltre, i vasetti possono essere riutilizzati in vari modi, ad esempio, bucherellando il tappo possono diventare dei semplici portaspezie da tenere in cucina.

La golosità aumenta combinando la bontà della Nutella alla dolcezza dei biscotti realizzati con farina di frumento e zucchero di canna con i Nutella Biscuits, disponibili nel formato da 304g. Questi buonissimi biscotti dal cuore cremoso di Nutella sono davvero irresistibili, ma fate attenzione a non terminare subito il sacchetto, dato che uno tira l’altro! Infine, per una piccola pausa golosa, trovate i Nutella B-Ready, in confezione da 10 o 6 pezzi, snack costituito da una cialda di pane di tipo “00” a forma di baguette, con farcitura di crema alle nocciole e al cacao Nutella e chicchi di cialda di pane. Si tratta di un prodotto che potrete portarvi davvero ovunque, dato che ogni barretta è confezionata singolarmente, quindi perfetta da mettere in borsa.

Questi sono solo alcuni dei prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

