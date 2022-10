Arriva un’altra serie TV tratta da un survival horror (no, non è Resident Evil)

A quanto pare, continua il momento particolarmente positivo per le serie TV tratte da videogiochi di successo, visto che sarebbe in arrivo un nuovo show tratto da un noto survival horror.

Nonostante il flop della serie di Resident Evil, che nulla aveva a che vedere con giochi come Village sembra che un altro videogame "da paura" invaderà presto il piccolo schermo.

Anche nella nostra recensione dello show di RE vi abbiamo spiegato perché si è trattato di una delusione quasi senza precedenti, specie per i fan storici di Biohazard.

Ora, però, come riportato anche su ResetEra, sembra proprio che The Medium diventerà presto una serie TV in grado di bissare il discreto successo del videogioco omonimo.

Come riportato anche dall’analista MauroML su Twitter, The Medium sarà presto adattato come come serie televisiva. Il progetto sarà guidato da Tomasz Bagiński e Piotr Babieno e realizzato da Platige Image in coproduzione con Bloober Team.

Ricordiamo che Bagiński è anche il produttore esecutivo della serie The Witcher di Netflix, quindi un nome sicuramente di spicco da includere alla lista.ù

«Sia l’industria cinematografica che quella dei videogiochi mi stanno a cuore e sono molto felice che finalmente ci sia l’opportunità di unire le due cose. La mia gioia è ancora più grande perché due società polacche si stanno occupando della produzione e una serie sarà basata sul nostro gioco», spiega Babieno.

«La storia che abbiamo raccontato nel gioco è stata apprezzata dai giocatori e ora più persone potranno conoscerla. I recenti successi delle piattaforme di streaming basate sui giochi, come Cyberpunk Edgerunners o Arcane, hanno dimostrato che questo è il momento perfetto per questo tipo di produzioni.»

E ancora, «la partecipazione alla supervisione creativa di una figura così importante della cinematografia polacca come Tomasz Baginski dimostra che vogliamo creare qualcosa di veramente straordinario. L’intero team che ha lavorato al concept della serie sentiva di stare lavorando a qualcosa di eccezionale, e speriamo vivamente che questo entusiasmo sia visibile nella qualità della serie.»

Restando in tema, avete letto che una seconda stagione di una serie animata molto nota tratta da un videogioco era effettivamente in lavorazione, ma a quanto pare non vedrà mai la luce?