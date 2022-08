Arriva il back to school MediaWorld: tanti sconti su PC e notebook!

Siamo ancora un po’ tutti in vacanza, ma settembre si sta avvicinando a grandissimi passi e con lui il ritorno tra i banchi di scuola del back to school: quale occasione migliore, allora, per rinnovare la propria dotazione di PC, notebook o tablet, per prepararsi a studiare alla grande? Ecco perché MediaWorld ha già lanciato le sue offerte Back to School, che vi permetteranno di risparmiare fino al 31 agosto grazie a delle gift card!

A partire dal 18 agosto e fino al 31 agosto prossimo avete la possibilità di comprare PC o notebook ottenendo una gift card a seconda dell’entità della vostra spesa. Grazie all’iniziativa, insomma, potrete risparmiare ricevendo un buono da spendere nei punti vendita MediaWorld, approfittandone così per cambiare il vostro PC e per acquistare anche altri prodotti.

In particolare:

Con acquisto tra 499 e 799 euro: Gift Card MediaWorld da 75 euro

Con acquisto tra 800 e 1.199,99 euro: Gift Card MediaWorld da 150 euro

Con acquisto sopra i 1.200 euro: Gift Card MediaWorld da 250 euro

A rendervi più semplice la scelta del vostro nuovo PC c’è il fatto che numerose proposte siano in questo momento in forte sconto da MediaWorld. Potete, ad esempio, portare a casa un iMac a 1.299 euro anziché 1.525 euro, o un MSI Katana GF66 a 1.299 euro anziché 1.699 euro!

Tra le offerte, per chi vuole qualcosa di meno performante, troviamo anche un notebook HP a 599 euro anziché 849 euro, o la proposta di Lenovo IdeaPad 3 a 649 euro anziché 949 euro.

Il Back to School di MediaWorld è insomma una ottima occasione per dotarsi di un PC che possa essere agile e scattante e che possa affiancarvi per tutto l’anno scolastico (o accademico): grazie alla gift card che potrete ottenere con il vostro acquisto, potrete poi decidere liberamente se dotarlo di periferiche che lo rendano ancora più comodo, o di concedervi magari qualche sfizio.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.