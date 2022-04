Apple MacBook Pro 13″: oltre 100 euro di sconto da Comet

Se avete sempre desiderato acquistare un MacBook Pro 13″, ma il suo costo vi ha sempre dissuaso, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, la nota catena Comet ha lanciato un’incredibile offerta sul notebook Apple Macbook Pro 13″ che vi permetterà di averlo a un prezzo incredibilmente scontato!

Apple MacBook Pro 13″ è un dispositivo dal design iconico, in grado di fornirvi tutta la potenza che vi serve anche in mobilità, il tutto all’interno di uno chassis in alluminio del peso di soli 1,4 Kg e uno spessore di appena 15,6 mm.

Apple MacBook Pro 13″ è dotato di uno splendido display IPS retroilluminato LED da 13,3″ con una risoluzione nativa di 2.560×1.600 pixel e una luminosità massima di 500 nit. Il pannello supporta l’ampia gamma cromatica P3 e la tecnologia True Tone, che cambia in tempo reale il bilanciamento del bianco per adattarsi all’illuminazione ambientale.

Sotto la scocca, l’anima di Apple MacBook Pro 13″ è il SoC proprietario Apple M1 a otto core, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata.

Apple MacBook Pro 13″, grazie alla perfetta integrazione tra hardware e software, è estremamente scattante. Si riattiva all’instante dalla modalità stand by e offre fino a 20 ore di autonomia, così da utilizzare anche per tutta la giornata senza problemi.

Solitamente il notebook Apple MacBook Pro 13″ viene venduto a 1.709€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.599€, con un risparmio reale di 100€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un computer portatile moderno e affidabile a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Comet e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.