Apple iPhone 14: ecco dove effettuare il preorder a prezzo sconatato

Presentato in pompa magna in occasione dell’evento Apple tenutosi mercoledì 7 settembre 2022, iPhone 14, come da tradizione, è l’iPhone migliore di sempre. La gamma iPhone 11, che comprende, oltre al modello base, anche iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, debutterà sul mercato dal 16 settembre, ma potete già prenotarlo in anticipo.

Sicuramente le novità più interessanti si trovano nel modello iPhone 14 Pro (e relativa versione “maggiorata” iPhone 14 Pro Max), che offre un nuovo volto allo smartphone grazie alla funzionalità Dynamic Island, che sfrutta hardware e software allo stesso tempo per visualizzare varie informazioni in tempo reale senza interrompere quello che state facendo. Inoltre, ora il display è “always-on”, così da avere la schermata di blocco sempre visibile e non perdere tempo a toccarla per vedere le notifiche.

iPhone 14 Pro dispone anche di un comparto fotocamere ulteriormente potenziato, con una camera principale da 48 MP che offre una risoluzione 4 volte superiore rispetto al passato in ProRAW, garantendo scatti con dettagli incredibili. Il nuovo sistema di fotocamere dispone anche di maggiori potenzialità per lo zoom, data la presenza di un teleobiettivo 2x di qualità ottica. Con la modalità Cinema, ora potrete registrare in 4K HDR a 24 fps, lo standard usato nei film.

iPhone 14 Pro pensa anche alla vostra sicurezza, in quanto può riconoscere un grave incidente d’auto, chiamare i soccorsi e avvisare i vostri contatti di emergenza. iPhone 14 Pro dispone anche del più evoluto chip per smartphone, A16 Bionic, mentre la batteria sarà in grado di durare anche per un giorno intero.

