Apple iPhone 12 Pro scontato di oltre 400 euro tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone e smart TV.

Partiamo con Apple iPhone 12 Pro da 256GB in colorazione grafite, dispositivo dotato di una display Super Retina XDR da 6,1″ con True Tone e con un design interamente in vetro e acciaio inossidabile chirurgico, resistente all’acqua e alla polvere (classificato IP68). La tripla fotocamera da 12 MP con modalità Ritratto, controllo profondità, illuminazione ritratto, Smart HDR 3 e video HDR Dolby Vision 4K fino a 60 fps consente di scattare foto e registrare filmati con una qualità assolutamente di primo livello. Apple iPhone 12 Pro è equipaggiato con il potentissimo processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone e supporta le reti 5G.

Solitamente Apple iPhone 12 Pro da 256GB in colorazione grafite viene proposto a 1.799,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 1.369,99€.

Continuiamo con la Smart TV Samsung QLED QE55Q70TATXZT da 55″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la Smart TV Samsung QLED QE55Q70TATXZT viene proposta a 999€, ma oggi potrete portarvela a casa a 749,99€, risparmiando quasi 250€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi e console tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone e smart TV

Offerte ancora disponibili