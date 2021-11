Apple iPhone 12 Pro da 512GB al prezzo più basso di sempre ora su Amazon!

Nonostante sia già disponibile iPhone 13 (sebbene le scorte siano decisamente scarse), iPhonoe 12, soprattutto nella sua variante Pro, è ancora un signor device in grado di grado dare soddisfazioni e potete averlo a cifre molto interessanti. Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021, offre la possibilità di portarsi a casa lo smartphone Apple iPhone 12 Pro in colorazione Grafite con una memoria interna da 512 GB a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Lo smartphone Apple iPhone 12 Pro è equipaggiato con un display Super Retina XDR da 6,1″ con True Tone e con un design interamente in vetro e acciaio inossidabile chirurgico, resistente all’acqua e alla polvere (classificato IP68). La tripla fotocamera da 12 MP con modalità Ritratto, controllo profondità, illuminazione ritratto, Smart HDR 3 e video HDR Dolby Vision 4K fino a 60 fps consente di scattare foto e registrare filmati con una qualità assolutamente di primo livello.

Ad accompagnare il reparto fotocamere dello smartphone Apple iPhone 12 Pro troviamo anche uno scanner LiDAR che permette di misurare il tempo che la luce impiega per raggiungere un oggetto e venire riflessa, creando così una mappa di profondità dello spazio in cui vi trovate.

Solitamente lo smartphone Apple iPhone 12 Pro viene proposto a 1.419€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 1.099€, con uno sconto di 23€, pari a un risparmio reale di 320€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare uno smartphone eccellente a un prezzo davvero imperdibile.

