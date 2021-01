Apple iPhone 12 da 128GB a meno di 900€ su Amazon!

Se stavate pensando di acquistare un nuovo smartphone e siete fan di Apple o, in ogni caso, siete interessati ad entrare in possesso di uno degli ultimi modelli di iPhone, oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, oggi su Amazon potete acquistare il nuovissimo iPhone 12 con memoria interna da 128GB a prezzo scontato!

Apple iPhone 12 è un dispositivo dotato di una display Super Retina XDR da 6,1″ con True Tone e con un design interamente in vetro e acciaio inossidabile chirurgico, resistente all’acqua e alla polvere (classificato IP68, la migliore del settore). Inoltre, la protezione Ceramic Shield resiste quattro volte meglio che in precedenza alle cadute.

La doppia fotocamera da 12 MP con modalità Ritratto, controllo profondità, illuminazione ritratto, Smart HDR 3 e video HDR Dolby Vision 4K fino a 60 fps consente di scattare foto e registrare filmati con una qualità assolutamente di primo livello. Anche quando c’è poca luca, la modalità Notte consente di scattare foto incredibilmente dettagliate, selfie compresi.

Apple iPhone 12 è equipaggiato con il potentissimo processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone e che, grazie al Neural Engine 16-core, è in grado di effettuare migliaia di miliardi di operazioni al secondo. Non manca il supporto alle reti 5G, la cui copertura è destinata ad aumentare costantemente nel corso del tempo.

Ma non solo, Apple iPhone 12 è compatibile con una nuova linea di accessori che si agganciano al volo per una ricarica wireless più veloce o avere un comodo portafogli che si attacca in modo magnetico al vostro smartphone

Solitamente Apple iPhone 12 da 128GB viene proposto a 989€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 899€. Si tratta dell’occasione perfetta per portarsi a casa un prodotto moderno ed affidabile risparmiando ben 90€ sul prezzo di listino.

» Clicca qui per acquistare Apple iPhone 12 a prezzo scontato «

