Apple iMac: oltre 400€ di sconto su Unieuro! Prezzo bomba!

Avete poco spazio in casa e stavate pensando di acquistare un desktop all in one affidabile e veloce? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, la nota catena Unieuro offre la possibilità di avere il nuovo Apple iMac 24″ in colorazione blu a un prezzo assolutamente imperdibile!

Il desktop all in one Apple iMac da 24″ è equipaggiato con uno splendido display Retina 4,5K da 24″ con tecnologia True Tone in grado di riprodurre alla perfezione qualsiasi immagine ed è dotato di un rivestimento antiriflesso che assicura comfort visivo e una leggibilità migliore. Nella parte superiore, inoltre, troviamo una videocamera FaceTime HD a 1080p per effettuare videochiamate di qualità eccezionale, particolarmente importante data la situazione attuale.

Il desktop all in one Apple iMac da 24″ è equipaggiato con il SoC Apple M1, qui nella sua versione con 8 core CPU e 7 core GPU, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Grazie alla perfetta integrazione con l’ultima versione del sistema operativo macOS, il dispositivo offre una fluidità eccezionale e consumi ridotti. Inoltre, visto il suo design, Apple iMac da 24″ può essere posizionato praticamente ovunque, integrandosi alla perfezione nei vari ambienti casalinghi e lavorativi.

Solitamente, l’all in one Apple Mac 24″ viene proposto a 1.499€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.013,21€, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di 485,79€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo desktop all in one a prezzo scontato!

