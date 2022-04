Apple AirPods Pro: 30% di sconto su Amazon!

Stavate cercando un’ottima occasione per acquistare gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia MagSafe? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia MagSafe a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia MagSafe quali offrono un audio spaziale di altissimo livello, con rilevamento dinamico della posizione della testa. Il comfort è assicurato dai cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie.

Gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe garantiscono un’immersione completa, in virtù della cancellazione attiva del rumore per bloccare i suoni indesiderati, ma potete anche attivate l’opzione “Trasparenza” per sentire gli avvisi importanti ed eventuali voci degli interlocutori.

Gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe sono semplicissimi da configurare: se possedete in iPhone basta semplicemente aprire la loro custodia per far partire automaticamente il pairing, ma sono compatibili, ovviamente, anche con tutti gli altri smartphone o dispositivi Bluetooth.

Gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia di ricarica Magsafe offrono un autonomia fino a 4,5 ore con una sola ricarica e più di 24 ore di ascolto ricaricandoli più volte nella custodia.

Solitamente gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia MagSafe vengono proposti a 279€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 194,99€, con uno sconto del 30%, pari a un risparmio reale di oltre 84€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questi ottimi auricolari risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto usuale.

