Apple Airpods a meno di 110 euro da Unieuro! Imperdibili!

Avere bisogno di nuovi auricolari true wireless per ascoltare la vostra musica preferita mentre siete in giro, o anche a casa, e desiderate un prodotto dal buon rapporto qualità/prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, presso la nota catena Unieuro potete comprare le Apple AirPods di seconda generazione a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Gli auricolari Apple Airpods di seconda generazione sono l’accompagnamento ideale per il vostro iPhone, iPad o Mac in quanto è possibile accoppiarle via Bluetooth con un semplice tocco e nient’altro. Successivamente, il loro funzionamento sarà come una vera e propria magia, accendendosi e collegandosi automaticamente al dispositivo e scollegandosi una volta riposte nella loro custodia.

Gli auricolari Apple Airpods di seconda generazione offrono cinque ore di ascolto e tre ore di conversazione con una singola ricarica, mentre la custodia garantisce di ricaricarle più volte, per un totale di circa 24 ore.

Gli auricolari Apple Airpods di seconda generazione, grazie al chip Apple H1 e ai sensori integrati, sono in grado di capire quando vengono indossati, attivando automaticamente il microfono e indirizzare l’audio a entrambi gli auricolari o solo a quello che stai usando.

Solitamente gli auricolari Apple AirPods di seconda generazione vengono venduti a 149,99€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 109,99€, con un risparmio reale di 40€. Si tratta dell’occasione ideale per entrare in possesso di auricolari true wireless di qualità a prezzo scontato!

