Apex Legends si espande con un’avventura single-player, spunta un indizio

Apex Legends fu una scommessa per Respawn che, in un mondo già affollato di battle royale, fece la sua proposta partendo dal gameplay di Titanfall.

Una scommessa vinta perché oggi è tra i titoli più giocati, rivaleggiando con Fortnite (che dalla sua ha tantissimi gadget su Amazon), ed ha creato una fanbase molto forte.

Un titolo che si è aggiornato tantissimo, che Respawn ha tenuto vivo con tantissime stagioni e contenuti che sono andati a rinvigorire l’offerta per i fan.

E di recente Apex Legends è sbarcato su piattaforme mobile, un mercato sempre più florido per ogni tipo di videogioco e che il battle royale vorrà sfruttare.

Ma Apex Legends non sembra volersi fermare qui perché, come riporta VGC, il battle royale potrebbe diventare presto anche un’avventura single player.

Respawn starebbe lavorando ad un nuovo FPS single-player, ambientato nello stesso universo di Apex.

Qualcuno ha infatti scovato diverse offerte di lavoro per un progetto definito come un “progetto di incubazione per un FPS nell’Universo Apex”.

La descrizione dell’annuncio definisce il gioco come “una nuovissima avventura per giocatore singolo di Respawn”.

«Questo nuovo titolo per giocatore singolo è il parco giochi dei sogni di uno sviluppatore, con la libertà di innovare resa possibile dall’universo unico di cui fa parte», recita l’annuncio.

L’annuncio in questione fa eco ad un report di GamesBeat di qualche tempo fa, per cui Respawn stava lavorando ad un nuovo fps single-player basato sulla “mobilità” e lo “stile”, ma che non sarebbe un sequel di Titanfall.

Curioso che uno dei titoli multiplayer più famosi tra quelli pubblicati da Electronic Arts possa diventare single player, visto ciò che è successo con l’infelice tweet che sbeffeggiava gli amanti delle avventure single player.

Una storia che nasconde anche un retroscena molto particolare, di cui vi abbiamo parlato recentemente a seguito di un report.