Apex Legends riporta le skin preferite dai fan nei saldi del nuovo Anno Lunare

Il battle royale Apex Legends sta per tornare con una Stagione 12 che promette di essere davvero ricca e piena di sorprese per i giocatori.

Il titolo sviluppato da Respawn Entertainment, inseguendo giochi come Fortnite e soci, è riuscito col passare del mesi a ritagliarsi una community realmente appassionata e coinvolta.

E se gli sviluppatori hanno già iniziando a lavorare a un prossimo FPS tripla-A, non avranno alcuna voglia di lasciare da parte Apex Legends.

Difatti, come riportato da GameSpot, il gioco ha deciso di celebrare il nuovo Anno Lunare con alcuni saldi che saranno validi da ora e fino all’8 febbraio.

Questa serie di offerte per Apex Legends includono infatti una varietà di skin leggendarie ed epiche, molte delle quali davvero molto apprezzate dai fan.

Gli oggetti nella vendita del nuovo Anno Lunare possono essere acquistati solo utilizzando le monete Apex, ma lo sconto del 30% sulle skin leggendarie dovrebbe aiutare ad alleggerire la pressione sul vostro portafoglio.

Le seguenti skin sono state originariamente rilasciate come parte dell’evento Season 8 Anniversary Collection e hanno fatto il loro ritorno con uno sconto di 1250 monete Apex ciascuna (circa 12 dollari).

Skin Leggendarie

Bangalore – Crimson Queen

Bloodhound – Hunter’s Moon

Caustic – Mad King

Crypto – Awoken Fury

Gibraltar – Golden God

Lifeline – Hell Raiser

Pathfinder – Friendly Fire

Mirage – Red Carpet

Octane – El Tigre

Revenant – Blood Ritual

Wattson – Rocket Scientist

Wraith – Hellcat

Bundle

“Wish You Wins” – Questo bundle costa 1.750 monete Apex e include skin epiche per Bangalore, Lifeline, Loba, Mirage, Octane e Wraith.

“Good Fortune” – Questo bundle costa 2.100 monete Apex e include skin epiche per il G7 Scout, Hemlock, Spitfire, Peacekeeper, Prowler e Wingman.

Giocabile sia su PS5 che su Xbox Series X|S in retrocompatibilità, Apex Legends dovrebbe presto ricevere anche una versione next gen nativa per le due console di attuale generazione.

Ma non solo: per festeggiare il terzo anniversario del gioco, gli sviluppatori hanno deciso di celebrare il lieto evento offrendo la possibilità di sbloccare tre personaggi completamente gratis.