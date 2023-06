Wizard with a Gun | Provato – La prossima follia di Devolver

In un mondo ormai prossimo alla fine, gli unici che possono provare a respingere il caos pronto a distruggerlo da qui a pochi istanti sono alcuni valorosi maghi... armati di pistole.

Nel mondo di Wizard with a Gun, nuova intrigante produzione vista da vicino durante il corso dell'ultimo Devolver Direct, la magia viene infatti rappresentata sotto forma di proiettili, che possono essere naturalmente utilizzati soltanto mediante armi da fuoco, che varieranno dalle classiche pistole fino ad arrivare a fucili a pompa e mitra.

Si trattava indubbiamente di una delle produzioni più intriganti dell'evento e ci siamo fiondati, quando abbiamo potuto provare le prime ore di gioco di questa nuova avventura sviluppata da Galvanic Games. Dopo averlo testato approfonditamente, siamo pronti a parlarvene: scopriamo insieme se si tratta davvero di un'opera dal potenziale "magico".

Corsa contro il tempo

Wizard with a Gun è un roguelite sandbox in cui ogni nostra partita si svolgerà in mondi generati casualmente, offrendo dunque l'occasione di partire all'avventura in mappe con layout totalmente differenti.

La nostra prova ci ha permesso di affrontare unicamente i primi istanti della campagna in single player, ma da Devolver Digital ci sono già arrivate rassicurazioni che la versione completa presenterà un'ampia componente multiplayer online, con la possibilità di affrontare tutte le minacce in compagnia dei nostri amici.

Dato che, in seguito al nostro arrivo, il mondo è già stato condannato a morte, per poterlo salvare dovremo riuscire a riparare una speciale macchina del tempo: i nostri maghi avranno la possibilità di tornare solo a pochi minuti dalla distruzione globale, sfruttando il tempo a loro disposizione per recuperare tutti gli ingranaggi per il congegno.

I nostri maghi potranno distruggere l'ambiente circostante per recuperare risorse.

Per riuscire nella nostra impresa, dovremo assicurarci di avere sempre a disposizione abbastanza risorse per costruire proiettili e migliorare la nostra base: proprio come in Minecraft (lo trovate su Amazon ) e altri grandi giochi sandbox, i maghi dovranno

In altri casi, alcuni materiali potranno essere ottenuti soltanto sconfiggendo nemici specifici: a causa del breve tempo a nostra disposizione, saremo spesso costretti a scegliere come programmare le nostre avventure, dedicandoci cioè esclusivamente al recupero delle risorse oppure avanzare nella storia.

Una gestione del gameplay che non riesce a nascondere, sfortunatamente, la ripetitività delle operazioni: il nostro personaggio non è dotato di grandi abilità — almeno per quel che riguarda queste fasi iniziali — e potrà semplicemente utilizzare le sue armi oppure effettuare una schivata, rendendo anche i combattimenti inevitabilmente monotoni.

Anche la sua natura casuale non sembra essere stata gestita nel migliore dei modi: ci è capitato già nella demo di trovarci di fronte a ingranaggi vicini che non potevamo raggiungere, dato che non avevamo ancora ottenuto il potere di creare zolle di terra per per superare gli spazi vuoti — abilità che si sbloccava soltanto in seguito nella nostra prova — oppure di trovarci di fronte a drop rate che hanno limitato notevolmente i nostri progressi.

La sensazione, insomma, è che il generatore RNG potrebbe non tenere conto delle effettive esigenze di gameplay e non garantire un regolare svolgimento della campagna: un aspetto che ci auguriamo venga sistemato e bilanciato a dovere nell'edizione completa.

Evidenziamo inoltre che la pistola di base renderà particolarmente evidenti fin da subito i suoi limiti: Wizard with a Gun incoraggia gli utenti ad esplorare il più possibile per riuscire a ottenere potenziamenti e anche le migliori armi possibili che, almeno per quanto riguarda la demo, possono essere recuperate solo dai nemici.

Sfortunatamente, la nostra prova di circa due ore ci ha fatto trovare soltanto due fucili a pompa uguali in tutta la campagna, mentre altri test possono permettere di accedere più rapidamente ad altre tipologie di armi. Anche in questo caso, ci sembrano dunque evidenti i limiti della sua natura eccessivamente votata al caso.

Se, da un lato, questo può certamente aiutare a incoraggiare gli utenti che vogliono provare ad arrangiarsi con ciò che gli capita a tiro, dall'altro siamo certi che, senza alcun correttivo, tutto questo rischia di scoraggiare gli utenti più esperti, che resteranno inevitabilmente delusi dalla mancata possibilità di sperimentare solo perché il fattore RNG non ha giocato a loro favore.

Armamenti magici (ma non troppo)

Wizard with a Gun presenta uno stile grafico e una direzione artistica semplicemente deliziose da guardare: l'aspetto tecnico è evidentemente ciò su cui gli sviluppatori hanno lavorato di più ed è sicuramente il maggior punto di forza di questa produzione.

Pur apprezzando lo stile visivo, ci è però sembrato che manchi ancora più di qualcosa per fare in modo che il gioco riesca a convincere il pubblico a lungo: anche le battaglie contro i nemici più impegnativi si sono rivelate particolarmente noiose, risolvendosi in semplici lotte di pazienza fatte di pochi spari e schivate fino ad esaurire la vita nemica.

E la possibilità di utilizzare proiettili speciali — come munizioni velenose o incendiarie — e potenziarli riesce solo parzialmente a mitigare il problema, dato che l'elemento casuale, come abbiamo già accennato più volte, gioca un ruolo fondamentale nella buona riuscita della nostra campagna.

Anche il tempo ci è sembrato fin troppo limitante per riuscire ad esplorare al meglio i livelli generati casualmente: sebbene alcuni nemici riescano comunque a estenderlo per un breve periodo, i nostri maghi dovranno sempre sbrigarsi e non perdere tempo, organizzando più di un viaggio e creando non poca frustrazione, dato che la mappa non ci rivelerà immediatamente dove si trova il nostro obiettivo.

È pur sempre vero che è ancora molto presto per esprimere giudizi: la demo era fortemente limitata e non ci ha permesso di assistere a molte delle funzionalità, interrompendosi senza neanche farci vedere un vero boss di fine livello o che cosa sarebbe successo ottenendo tutti gli ingranaggi.

La sensazione è che Wizard with a Gun abbia delle buone idee di base, ma gli sviluppatori dovranno lavorare duramente per ampliarle e riuscire a rendere il gameplay più dinamico — allo stato attuale, appare fin troppo semplice e ripetitivo — e provare così a limitare maggiormente l'effetto punitivo dell'RNG, fornendo il giusto compromesso tra sfida e divertimento.

Sconfiggere questi mostri vi permetterà di rimandare la fine del mondo.

Ci teniamo a sottolinearlo perché, nonostante la sua breve durata e i limiti già segnalati, la nuova produzione di Devolver Digital è divertente, ma allo stesso tempo ci ha restituito la sensazione di un prodotto ancora "acerbo" e in cui manchi la vera sostanza del gameplay. Nessun dramma, certo, considerando che parliamo di una demo.

Una prova cooperativa avrebbe indubbiamente aiutato a mitigare alcune delle nostre perplessità, ma per il momento non possiamo fare altro che sospendere il giudizio e augurarci che la versione completa riesca a fare tesoro dei feedback arrivati dalla community: ricordiamo infatti che, se siete curiosi anche voi di mettervi alla prova, la demo gratis è attualmente scaricabile su Steam.

Al momento non è stata ancora rilasciata una data d'uscita, ma a meno di rinvii improvvisi Wizard with a Gun è previsto su PS5, Xbox Series X|S e PC entro la fine del 2023.