Avatar di LaCestia 0
0
Speriamo bene. Sono convinto che quelli di neobards abbiano le capacità, devono solo trovare la direzione giusta
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Simo89 0
0
In realtà in giochi di questo genere il combattimento va ad aumentare col tempo invece di diminuire, con minacce sempre più aggressive e opprimenti, la vedo molto male... ma come si fa a mettere il combattimento al centro di un SH? io boh...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.