League of Legends si prepara a inaugurare il 2026 con un aggiornamento che segna una vera e propria rivoluzione nella Landa degli evocatori, e ciò che emerge è chiaro: Riot Games vuole iniziare l’anno con unità, speranza e giustizia, valori incarnati dal tema della Stagione 1 2026 dedicato a Demacia.

La Landa degli evocatori si vestirà di un’aura demaciana, tra petricite, tocchi dorati e blu, e una miriade di dettagli che trasformeranno l’esperienza visiva.

Non si tratta solo di estetica: anche il filmato annuale di gennaio metterà in risalto i campioni demaciani, mentre gli aspetti del Pass battaglia dell’Atto 1 offriranno versioni a tema Demacia per campioni non demaciani, inclusa un’edizione prestigio per Morgana, segnando un vero e proprio tributo alla Demacia delle origini e alla sua “età dell’oro”.

Demacia e tutte le novità in arrivo

Ma l’aggiornamento non si limita a un restyling visivo. Riot Games ha annunciato una serie di modifiche sostanziali al gameplay della Landa degli evocatori, che riguarderanno sia le partite classificate sia le draft normali. La prima novità tangibile sarà l’inizio delle partite 35 secondi prima rispetto a oggi, un cambiamento pensato per accelerare il ritmo iniziale degli scontri.

Un elemento inedito sarà l’introduzione delle Luci fatate, punti speciali sulla mappa che forniranno visione bonus temporanea ai lumi, aprendo nuove possibilità strategiche per il controllo della mappa. Contestualmente, verranno rimossi Atakhan, le Rose di sangue e le Prove di forza, mentre nascerà una nuova meccanica chiamata Crescita cristallina, essenzialmente un “Demolire universale”. In parallelo, il Demolire tradizionale diventerà una passiva a tre colpi, mentre gli scudi delle torri non solo rimarranno, ma verranno estesi anche alle torri interne e agli inibitori, senza generare oro aggiuntivo.

Un altro aspetto cruciale riguarda le Missioni di ruolo, un sistema pensato per corsia superiore, centrale e ADC che funziona analogamente a quello già esistente per support e giungla. I giocatori avanzeranno completando obiettivi specifici nella propria corsia, dal farm ai combattimenti, dalla distruzione delle torri alla conquista di obiettivi neutri, aumentando il senso di progressione individuale durante la partita.

Queste missioni si accompagnano a potenziamenti mirati per ciascun ruolo: i campioni da corsia superiore otterranno un livello massimo più alto, esperienza aumentata da tutte le fonti e accesso migliorato a Teletrasporto; i campioni da corsia centrale riceveranno un aggiornamento gratuito agli stivali di livello 3 e un Richiamo più veloce; gli ADC beneficeranno di oro iniziale, incremento dell’oro durante la partita e di un settimo slot per oggetti.

La giungla, dal canto suo, vedrà potenziati i danni della Punizione, l’oro e l’esperienza dai campi, oltre a una velocità di movimento bonus. Infine, i support avranno sconti sui lumi di controllo, più oro nel tempo e un nuovo slot dedicato ai lumi.

Il comparto oggetti riceverà aggiornamenti significativi, con l’introduzione di novità e la reintroduzione di vecchi strumenti iconici. I danni critici torneranno al 200%, un dettaglio che promette di riequilibrare alcuni archetipi di campioni e build.

Per quanto riguarda le partite classificate, Riot Games ha introdotto l’indicatore di scalata nella schermata di caricamento, che mostrerà se l’MMR di un giocatore è superiore al suo livello visibile. Inoltre, l’MMR delle partite Flex sarà avvicinato a quello di Solo/Duo, rendendo le partite più eque, mentre l’autoriempimento verrà migliorato per abbinare meglio i giocatori in base al ruolo. Se non sarà possibile trovare un abbinamento perfetto, il sistema utilizzerà il numero di giocatori in autoriempimento, mantenendo l’equilibrio complessivo.

Verrà introdotta anche l’Egida del valore, che ricompenserà chi ottiene un punteggio di Maestria pari a C o superiore giocando in autoriempimento, offrendo doppio PL in caso di vittoria o mitigazione in caso di sconfitta. Questo sistema premierà chi affronta ruoli meno popolari senza possibilità di evitare l’autoriempimento, e dal livello Master in su la schivata della coda sarà considerata una sconfitta completa.

La selezione del campione sarà più rapida, riducendo i tempi di attesa, mentre la coda in duo tornerà disponibile per il livello top. La modalità Partita veloce erediterà gran parte delle modifiche della Landa degli evocatori, eccetto le Missioni di ruolo, e subirà ottimizzazioni per accelerare il ritmo: si inizierà al livello 3 con oro aumentato, le Larve del Vuoto e il Messaggero della Landa verranno rimossi, e draghi e Landa degli Elementi saranno più veloci. La Morte improvvisa inizierà prima, aumentando il dinamismo delle partite.

Un dettaglio che molti aspettavano con ansia: i comandi WASD saranno finalmente disponibili, un cambiamento che rivoluzionerà la fluidità del movimento. Infine, Riot Games ha ringraziato i creatori di contenuti di League of Legends che hanno fornito fan art di Demacia, utilizzate come sfondi nell’aggiornamento, sottolineando l’importanza della comunità nella costruzione del mondo di LoL.

Il futuro è roseo per i fan di LoL

In sintesi, questo aggiornamento segna un passo audace e strategico per League of Legends: non si tratta solo di un restyling estetico a tema Demacia, ma di una ristrutturazione profonda della Landa degli evocatori e dei sistemi di progressione, pensata per premiare la varietà di ruoli e migliorare l’esperienza competitiva.

Tra nuove meccaniche, bilanciamenti, Missioni di ruolo e cambiamenti alle partite classificate, Riot Games dimostra ancora una volta di voler unire innovazione e rispetto della tradizione, offrendo ai giocatori una visione chiara di cosa significa combattere nella Demacia dell’età dell’oro.

Le novità emerse non solo ridefiniscono il meta, ma offrono strumenti più precisi per misurare abilità, strategia e adattamento. L’introduzione di meccaniche come Crescita cristallina, Luci fatate, le modifiche agli scudi delle torri e l’Egida del valore, insieme agli aggiornamenti di ruolo e all’ottimizzazione di Partita veloce, conferma un approccio studiato, pensato per dare maggiore controllo ai giocatori e aumentare l’intensità delle partite sin dai primi secondi.

Con questo aggiornamento, la Demacia di League of Legends non è più solo un contesto narrativo: diventa un laboratorio di design, un simbolo di equilibrio tra innovazione e tradizione, tra estetica e gameplay. Riot Games ci invita a esplorare ogni dettaglio della mappa, ogni sfumatura dei campioni e ogni dinamica di ruolo con occhi nuovi, dimostrando ancora una volta quanto League of Legends sia un ecosistema vivo, in costante evoluzione e mai uguale a se stesso.