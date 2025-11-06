Nicola Cencherle

Legends of Runeterra è stato un grande banco di prova. Era un gioco digitale, con regole e dinamiche completamente diverse, ma per noi è servito a capire moltissimo. Ci ha insegnato quali meccaniche funzionavano meglio, cosa rendeva il gioco divertente e soprattutto cosa lo rendeva più “sociale”.



Non volevamo semplicemente portare Runeterra dal digitale al fisico. Questo nuovo progetto nasce da zero come gioco di carte fisico completo, pensato per essere giocato di persona, per creare community nei negozi, nei tornei, nei ritrovi.





Alcune meccaniche derivano dal videogioco, altre dal mondo dei TCG in generale: abbiamo mantenuto ciò che è riconosciuto e funziona, ma sempre con l’obiettivo di dare vita a un’esperienza autentica, da tavolo.