Questo primo test di ARC Riders è stato più ricco e corposo del previsto, utile per confermare le potenzialità di un progetto estremamente ambizioso, ma consapevole di limiti e rischi iniziali. Le incognite non mancano di certo, soprattutto in ottica bilanciamento e varietà dei contenuti, ma se il team riuscisse a mantenere l’elevato tasso qualitativo assaporato nelle prime ore di gioco si potrebbe parlare di una nuova scala di valori per il mondo dei PvPvE.

Presentato per la prima volta nel 2021 durante i Game Awards, ARC Riders non si è mai fatto scrupoli nel mostrare le proprie ambizioni. Fin dal reveal trailer, il progetto nato da Embark Studios è maturato e cresciuto di anno in anno, con la consapevolezza (è un po’ il rischio) di voler rilanciare il mondo degli sparatutto PvPvE con qualcosa di mai visto prima in termini qualitativi e quantitativi.

Condizione a mio parere valorizzata dalla scelta di cambiare pelle in corso d'opera, sostituendo la formula iniziale prevista come base free-to-play ad una più classica a pagamento, anche se a prezzo budget. Tantissime informazioni, in sostanza, che soprattutto nell’ultimo anno sono riuscite ad incrementare un discreto interesse attorno al progetto da parte di pubblico e addetti ai lavori.

Per l’imminente uscita, ho avuto l’occasione di partecipare a un evento digitale esclusivo estremamente corposo, dove tra presentazioni del team di sviluppo, sessioni di gioco e qualche domanda diretta agli sviluppatori, sono riuscito a farmi un’idea più concreta di cosa è ARC Riders.

Lo ribadisco fin da subito, il potenziale c’è ed è evidente.

Sopravvivere a ogni costo

ARC Riders si presenta come un extraction adventure shooter in terza persona, con il termine “adventure” ribadito con forza e in più occasioni dagli stessi sviluppatori per evidenziare le peculiarità in grado di differenziarlo dai tantissimi progetti PvPvE usciti nel corso degli anni. Elemento, in sostanza, che rafforza l’impegno profuso dal team per costruire una storia e un impianto narrativo che non siano solo di mero contorno alle varie partite.

ARC Riders getta il giocatore in un prossimo futuro dove crisi ambientale, scarsità delle risorse primarie e deriva fatalista sull’utilizzo delle IA, portano l’umanità sull’orlo dell’estinzione. I sopravvissuti si raccolgono in comunità sotterranee più e meno autosufficienti, mentre sulla superficie la natura si riappropria dei propri spazi – tra le architetture cittadine – e misteriose e letali macchine senzienti chiamate ARC controllano il territorio.

Un futuro post-apocalittico abbastanza cruento e spaventoso sulla carta, lo ammettono gli stessi sviluppatori, dove viene enfatizzato un certo messaggio di speranza nella figura dei Riders, ovvero i combattenti pronti a esplorare la superficie in cerca di risorse utili per la sopravvivenza.

Da qui si innescano i toni dell’avventura espressi con fermezza da Embark Studios; il giocatore, creando il proprio personaggio, in solitaria o con altri utenti, è chiamato ad esplorare aree sempre più vaste e misteriose. Il tutto, completando missioni ad estrazione entro un determinato tempo limite (abbastanza ampio) per ottenere risorse specifiche, così come scoprire segreti interessanti proprio per la lore del gioco e il proseguimento della sua storia.

Fin dalle prime ore di gioco, testate pad alla mano, gli elementi narrativi anche solo accennati sono estremamente interessanti, valorizzati da ambientazioni che non nascondono le contaminazioni artistiche da sci-fi degli anni ’80.

Menzione speciale in positivo anche per l’ambientazione specifica, scelta almeno per questa prima parte dell’avventura, ovvero il sud Italia con la città sotterranea che funge da hub centrale - dal nome Speranza - che non nasconde i numerosissimi riferimenti proprio al Bel Paese.

Non mancano nemmeno alcuni personaggi caratteristici e con i quali interagire a più riprese per il potenziamento del giocatore oppure per proseguire con la storia. Elementi al momento per ovvi motivi scalfiti solo in superficie, ma che lasciano ben sperare per il proseguimento dell’avventura sul fronte del mero coinvolgimento.

Scegliere come giocare

Gameplay alla mano, il feeling iniziale con ARC Riders è sorprendentemente positivo (ti consiglio un controller come questo disponibile su Amazon). I movimenti sono fluidi, ma si nota una certa pesantezza, soprattutto a seconda delle bocche da fuoco imbracciate, mentre la barra della stamina obbliga ad avere un occhio di riguardo a scatti e schivate in capriola.

È presente anche una barra per uno scudo energetico utile a fornire un minimo di resistenza in più ai colpi ricevuti, ricaricabile con oggetti specifici. Sarà interessante vedere come saranno bilanciati equipaggiamenti e oggetti per il loro potenziamento nelle fasi più avanzate dell'avventura.

Solo in alcune occasioni di sparatorie più serrate iniziali con i vari droidi ho sentito una certa macchinosità di fondo, ma potrebbe tranquillamente essere legata allo scarso equipaggiamento di fortuna trovato e la necessità di avere una certa confidenza con il gameplay.

Le idee e riferimenti non mancano di certo; il layout dei menu durante le missioni per gestire in modo efficiente l’equipaggiamento ricorda i più blasonati battle royale come Fortnite, includendo una certa dose di sano crafting, mentre lo stile da extraction shooter dove si ha fino all’ultimo il dubbio morale se collaborare o meno con altri giocatori ricorda le aree di The Division.

Il tutto, aggiungendo, soprattutto nelle ore iniziali di gioco una sensazione di mistero e scoperta durante l’esplorazione che mi ha ricordato le primissime esperienze su Destiny.

Un gameplay, lo ribadisco, frenetico e tattico allo stesso tempo. Le macchine senzienti, varie fin di primi stage di gioco, sono rapide e letali, obbligandoci ad approcci più calmi del previsto, così come a sfruttare ripari naturali e di fortuna alla minima occasione.

Ogni round dura al massimo trenta minuti e con il passare del tempo diminuiscono le safe zone accessibili per richiedere un'estrazione e ritornare al sicuro nell'hub centrale. Una variabile interessante che aggiunge una certa dose di adrenalina e obbliga a calcolare ogni spostamento per salvaguardare il bottino raccolto.

In sostanza, soprattutto in solitaria, non bisogna mai gettarsi a capofitto verso l’obiettivo senza un minimo studiare il percorso e le sue variabili, fin dove possibile.

Ovviamente il divertimento si moltiplica in compagnia, con la possibilità di giocare missioni e raid in team da tre e incontrare altri utenti o squadre nella medesima partita, con tanto di boss che danno una certa scarica di adrenalina.

Tra le variabili da poter considerare, inoltre, a seconda della mappa e il caratteristico bioma con nemici e risorse differenziate, il team ha presentato delle missioni di esplorazioni notturne, dove proprio la scarsa visibilità naturale riflette la presenza di un maggior quantitativo di pericoli. Ovviamente tali sessioni avranno premi e bottini per le estrazioni ancora più invitanti, ma con rischi da dover calcolare adeguatamente.

Per quanto riguarda le squadre di giocatori umani, come anticipato, queste possono aiutarci oppure ostacolarci a seconda dell’occasione. In ARC Riders collaborare è utile, ma mai l’unica scelta, mentre il tradimento, per accaparrarsi il miglior bottino, è sempre un’opzione percorribile. Bisognerà capire sul lungo periodo quanto e come queste opzioni di collaborazione e non tra giocatori saranno gestite dalla community, ma sulla carta possono essere una svolta per aumentare il coinvolgimento e creare interessanti risvolti etici e tattici.

Il team ha poi assicurato che ogni giocatore avrà una scheda profilo utile per segnare missioni compiute, tipologia di approccio, e propensione o meno all’aiutare o uccidere gli altri giocatori. Insomma, si può scegliere come giocare con una certa e sorprendente libertà di approccio.

Al netto della varietà di gadget e armi presenti, insieme a un ventaglio per la personalizzazione del proprio personaggio che fa venire fin da subito l’acquolina in bocca, il sistema di progressione sembra essere quel collante capace di legare le numerose meccaniche di ARC Riders.

Fin a questo test preliminare ho avuto la sensazione che il progetto possa davvero lasciare un’incredibile libertà al giocatore sul come approcciare le missioni, soprattutto a seconda dei pezzi di equipaggiamento ottenibili. Rimangono ovvi dubbi, però, per capire quanto il sistema di premi, trofei e oggetti puramente estetici e non, incentivi gli utenti ad alimentare i server fin dal breve-medio periodo.

Condizione fondamentale perché il team ha già assicurato di voler sviluppare e potenziare il titolo per molti anni e, nonostante abbiano già delle idee chiare sulle strade da proseguire, hanno assicurato di voler ascoltare i feedback della community per capire come orientare eventuali espansioni del brand.

Qualche piccola considerazione preliminare, ma positiva, anche per il comparto tecnico di ARC Riders. Il gioco è sviluppato con l'Unreal Engine 5 ed il risultato è già incredibilmente stabile anche su configurazioni non proprio di fascia alta. Il fotorealismo di scorci e ambientazioni è sicuramente un punto di forza, così come la rinnovata fluidità generale tra sparatorie e momenti più calmi di esplorazione.

Unico neo? La stabilità dei server che, almeno in questa fase, ha portato qualche piccolo singhiozzo e crash, anche se il team ha già assicurato di aver raccolto i vari feedback per sistemare in vista dell'imminente uscita.