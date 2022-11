Animal Crossing New Horizons: sconto di 33% su eBay!

Avete una Nintendo Switch ma non avete recuperato ancora Animal Crossing New Horizons? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce eBay offre la possibilità di avere già il titolo a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Nel titolo Tom Nook ha lanciato una nuova iniziativa imprenditoriale, il nuovo iperesclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc, che ci trasporterà su un’isola sulla quale potremo goderci una vita pacifica e rilassata all’insegna della creatività e del fascino. Quello che il titolo ci chiede è di concederci per qualche minuto, ora (o anche ore) di lasciare andare ogni problema e di concentrarci sulla vita quasi fiabesca di questo mondo di gioco.

Ovviamente, non potremo trascorrere il tempo solo a bighellonare, dedicandoci ad attività come il giardinaggio o la pesca, ma dovremo rimboccarci le maniche per personalizzare l’isola in ogni singolo dettaglio. Infatti, potremo raccogliere risorse ed usare per creare ciò che desideriamo, da comodità a utili strumenti, grazie ad un nuovo e dettagliato sistema di crafting. Nel corso del tempo, inoltre, arriveranno nuove persone sull’isola, con cui potremo fare amicizia e divertici insieme. Fino ad otto giocatori possono risiedere su un’isola e quattro abitanti sullo stesso territorio possono giocare insieme contemporaneamente su una sola console.

Nella nostra recensione, dove il gioco si è aggiudicato un eccellente 9,3, abbiamo affermato che «Animal Crossing: New Horizons rappresenta la perfetta summa di ciò che Animal Crossing è stato fino ad ora, riproponendo quanto di buono fatto dagli episodi precedenti e arricchendolo con nuovi contenuti e nuove meccaniche. Non reinventa nulla, non rivoluzione niente ma, come New Leaf prima di lui, scombina le carte in tavola per regalarci un’esperienza fresca e diversa rispetto alle precedenti.»

Solitamente Animal Crossing: New Horizons viene venduto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 39,90€, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 20,09€! Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo titolo a prezzo scontato!

