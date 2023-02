Metroid Prime Remastered, qualcuno ha già una lamentela specifica

Ieri sera, nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, è stato confermato che Metroid Prime Remastered esiste ed è disponibile in versione digitale a partire dall’8 febbraio, e dal prossimo 3 marzo in versione pacchettizzata.

Dopo il successo di Metroid Dread, che trovate anche su Amazon a prezzo scontato, i fan non hanno mai smesso di desiderare il ritorno della saga storica.

Il classico, uscito tanti anni fa su GameCube, è stato completamente rimasterizzato per mettervi nuovamente nei panni di Samus in prima persona, su di un pianeta ricco di insidie.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, lo sviluppatore del Metroid Prime originale non è soddisfatto del design delle porte della versione remastered.

Le porte della serie Metroid sono sempre state iconiche, in grado di essere aperte grazie alle varie armi in dotazione a Samus, e Metroid Prime non fa eccezione. È stata la prima volta che le abbiamo ammirate con una visuale in soggettiva, quindi era importante che il design fosse corretto.

A quanto pare, però, in questa versione rimasterizzata il loro design è stato modificato e Zoid Kirsch, uno degli sviluppatori del gioco originale, non ne è affatto felice.

«Hanno incasinato le porte nella rimasterizzazione di Metroid Prime! Hanno il livello alfa sbagliato sugli scudi», ha dichiarato Kirsch su Twitter.

Following up–the re-master is amazingly well done. The improvements to Samus and the boss models are awesome. I just noticed this particular change that stood out from the original. It's still a wonderful re-master and should be played and enjoyed. #MetroidPrimeRemastered https://t.co/frq91g3kpJ

— Zoid Kirsch (@ZoidCTF) February 9, 2023