Anche i tifosi di calcio amano Ellie di The Last of Us Part II

The Last of Us Part II è stato ed è un titolo seminale, che ha venduto sicuramente tanto ed è amato da migliaia di giocatori in tutto il mondo.

Il capolavoro di Naughty Dog, che trovate ancora su Amazon, non è mai stato dimenticato dai fan e dall’opinione pubblica, nonostante tutto.

Al netto delle critiche deliranti di una certa fetta di “fan” che Neil Druckmann ha anche recentemente commentato, il titolo in questione ha davvero molto da offrire.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, i tifosi di calcio in Germania hanno omaggiato Ellie di The Last of Us Part II, unendo il loro amore per lo sport con quello verso i videogiochi.

Durante una partita, alcuni tifosi di calcio tedeschi hanno esposto giganteschi striscioni raffiguranti nientemeno che Ellie di The Last of Us Part II.

Poiché i fan trovano spesso modi creativi per esprimere il loro amore per i loro videogames preferiti, non è insolito vedere tributi a questi mondi virtuali in eventi reali. Tuttavia, un evento recente è riuscito a sorprendere anche i fan più irriducibili.

Durante una partita tra Greuther Fürth e Jahn Regensburg, i tifosi del Greuther Fürth hanno mostrato la loro passione per il calcio e per il gioco in modo accattivante.

L’utente di Reddit Spartan_4 ha catturato il momento in diverse immagini, rivelando due ritratti giganti di Ellie tenuti con orgoglio dai tifosi del Greuther Fürth durante la partita.

Uno dei ritratti mostrava Ellie da The Last of Us Part II con una pistola, mentre l’altro presentava un primo piano del volto della giovane protagonista. Chissà se anche in Italia potremo un giorno aspettarci un tributo del genere durante una partita di calcio della Serie A.

Insomma, nonostante siano passati molti anni e ora si parli molto di Part I, soprattutto per i problemi della versione PC, i giocatori non hanno dimenticato l’ultima avventura di Ellie.

Del resto, i fan di TLOU si sono da poco riuniti su Reddit per dichiarare Ellie «la più grande protagonista femminile» di tutti i tempi.

Restando in tema, infine, The Last of Us Part II ha da poco visto un aumento del 999% nelle sue vendite su PlayStation 4, ma c’è un motivo.