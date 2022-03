Anche EA vuole il suo open world alla Horizon, e starebbe per arrivare

L’uscita di Horizon Forbidden West ed Elden Ring ha dimostrato – come se ce ne fosse bisogno – che il genere degli open world è ancora molto amato dai giocatori di tutto il mondo.

Dopotutto, il genere che ha reso celebre giochi come Zelda Breath of the Wild o The Witcher 3 Wild Hunt da anni sembra voler traghettare i giocatori in esperienza davvero molto valide.

Nonostante all’orizzonte ci siano giochi a mondo aperto come Hogwarts Legacy, Electronic Arts ha pubblicato un altro annuncio di lavoro molto interessante.

Come riportato anche da PSU, la compagnia americana è alla ricerca di un Senior Game Designer – Encounters per un nuovo gioco a mondo aperto.

Il lavoro apparso sul sito del publisher accenna infatti a un nuovo titolo open world che sarà caratterizzato anche da una “narrazione interattiva” piuttosto preponderante.

Ma non solo: la masione richiede anche esperienza con “moderni giochi open world AAA” e “sistemi e meccaniche sandbox“.

Il trafiletto originale spiega anche che «il Senior Designer, Encounters guiderà un team nel portare in vita un mondo di gioco ricco e dinamico», oltre a «contribuire al design e alla struttura di questo universo, popolato da personaggi e nemici memorabili».

Ricorderete che EA ha annunciato nel 2021 che l’ex capo di Monolith Productions, Kevin Stephens, era stato scelto a capo di un nuovo studio di Seattle.

Secondo il rapporto su GI.biz, la società «lavorerà per creare un gioco d’azione e avventura a mondo aperto». Potrebbe quindi trattarsi dello stesso progetto accennato in questo annuncio di lavoro.

Ricordiamo anche che EA è al lavoro su Dead Space Remake, il quale purtroppo potrebbe non vedere la luce troppo presto.

Parlando invece di Horizon Forbidden West, avete letto che Sony e Guerrilla hanno rilasciato da poco una nuova e importante patch?