Amnesia The Bunker ha finalmente una data di uscita!

I creatori di SOMA e Amnesia si preparano alla loro nuova generazione di horror con Amnesia the Bunker, che ora ha una data di uscita!

Un periodo ottimo per gli appassionati di storie dell’orrore, perché The Callisto Protocol è arrivato a terrorizzare i giocatori giusto qualche settimana fa e lo potete ancora acquistare su Amazon.

A cui si è affiancato Dead Space, in una combinazione davvero letale per chi non sopporta la tensione e le creature mostruose nello spazio (e che potrà diventare anche un nuovo franchise).

E dopo l’annuncio di Amnesia the Bunker qualche settimana fa ora arriva anche la data di uscita definitiva!

Il titolo che rivoluziona la serie arriva molto presto, perché Amnesia the Bunker sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2023 su PC, Xbox e PlayStation.

«Preparati ad affrontare le tue paure e trasformale in convinzione e speranza», ci avverte il team di sviluppo nel presentare il proprio titolo.

Ambientato nel periodo della Prima Guerra Mondiale, i giocatori assumono il ruolo di Henri Clement, un soldato francese che viene lasciato indietro dal suo battaglione e si ritrova intrappolato all’interno di un bunker militare abbandonato.

Per la prima volta, i giocatori saranno dotati di alti livelli di libertà per influenzare il gameplay, scegliendo il proprio stile di gioco mentre esplorano a piacimento. Con pochissimi eventi programmati e una tensione costante causata da una minaccia sempre presente.

Armati di un revolver e di una rumorosa torcia a dinamo, i giocatori affronteranno il percorso di un bunker della prima guerra mondiale mal illuminato nei panni di un soldato francese turbato dalla sua amnesia e braccato da una creatura ultraterrena.

Amnesia The Bunker arriva a continuare la fama della celebre serie di videogiochi horror, che di recente è tornata con Rebirth (qui trovate la recensione).

Parlando di horror: alla fine chi vince tra Dead Space Remake e The Callisto Protocol?