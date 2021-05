Amazon, tanti prodotti per lo sport e il tempo libero con sconti sino al 25%

Il noto store e-commerce Amazon ha lanciato una serie di offerte imperdibili sui prodotti per lo sport ed il tempo libero che vi permetteranno di mettervi in forma in vista del periodo estivo. Come di consueto, noi di Spaziogames che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il tapis roulant BOUDECH con motore elettrico da 1100W, che attualmente potete portarvi a casa a soli 399,99€, rispetto ai 499,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 100€.

Il tapis roulant BOUDECH è dotato di un motore da 1,5 cavalli in grado di fornire una velocità regolabile fino ad un massimo di 12km/h. Tramite il supporto posteriore è possibile regolare anche l’inclinazione in quattro diversi livelli, così da adattare lo sforzo alle vostre capacità fisiche.

Il dispositivo è perfetto da tenere in casa e usare solo quando serve, dato che è possibile ripiegarlo in verticale in modo da salvare spazio, oltre ad essere comodamente trasportabile grazie alle ruote poste alla base.

Il tapis roulant BOUDECH terrà costantemente monitorata la vostra prestazione grazie al cardiofrequenzimetro, consentendovi di visualizzare sul display LCD integrato la durata dell’allenamento, la distanza percorsa e le calorie bruciate.

Correre e camminare sarà molto piacevole in virtù del supporto per bevande e i due speaker che riempiranno l’ambiente con la musica proveniente dal vostro smartphone o lettore mp3 collegato all’apposito ingresso AUX.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui prodotti per lo sport e il tempo libero tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si sta avvicinando, essendo previsto per fine giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon