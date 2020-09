Amazon: tante offerte sugli orologi Casio con sconti oltre il 30%!

Settembre è un ottimo momento per concedersi qualche regalo, anche non particolarmente costoso, approfittando dell’imminente cambio di stagione per rinnovare il proprio look o dotarsi di nuovi accessori. Per questo motivo, vi segnaliamo che il rivenditore Amazon sta proponendo degli sconti sugli orologi Casio, marchio noto non solo per i suoi prezzi molto accessibili, ma anche per la sua grande affidabilità e per la capacità di produrre modelli senza tempo, che non passano mai di moda e che riescono a durare negli anni, abbinabili sia a uno stile elegante che a uno più casual.

Trovate ad esempio in offerta il Casio Vintage digitale da polso, uno dei grandi classici sempiterni della compagnia: realizzato in acciaio INOX argentato, l’orologio ha un cronografo digitale ed è resistente all’acqua. Inoltre, potete impostare l’orario sia in dodici che in ventiquattro ore, viene indicato il giorno della settimana e potete attivare l’allarme – ad esempio, come promemoria o come sveglia – impostandolo direttamente dal vostro polso. Infine, un apposito tasto vi consente di far illuminare il display, per vederlo comodamente anche in condizioni di scarsa luce.

Se state cercando una soluzione dal look più imponente e moderno, lo sconto su questo orologio Casio Unisex è di quelli da non perdere: nel suo ampio quadrante con retroilluminazione attivabile, infatti, trovate non solo l’ora esatta, ma anche il datario (che precisa anche il giorno della settimana), la possibilità di impostare un allarme giornaliero e un accattivante layout in toni di nero. Il tutto, accompagnato da un cinturino nero in resina, dello stesso materiale della cassa dell’orologio.

