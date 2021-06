Amazon Prime Day, ottieni Prime Video Channels a 0,99€ per 3 mesi

In preparazione al Prime Day, che si terrà il 21 e 22 giugno prossimi, Amazon ha annunciato una promozione imperdibile inerente ai Prime Video Channels alla quale saranno sicuramente interessati gli appassionati più incalliti di film e serie TV. Nel caso ne foste all’oscuro, i Prime Video Channels sono delle specie di canali speciali che permettono agli abbonati Prime di arricchire ancora di più l’abbonamento, aggiungendo i loro servizi streaming e on-demand preferiti, senza alcun contratto a lungo termine e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

In questo caso potrete accedere ai cataloghi RaroVideo, MUBI, StarzPlay, Hayu, History Channel Play, Crime Investigation Play e Blaze a solo 0,99€ al mese per i primi tre mesi. I Prime Video Channels si uniscono alla grande selezione di intrattenimento di Prime Video, che include celebri film e serie TV disponibili per lo streaming con nessun costo aggiuntivo per i clienti Prime.

I Prime Video Channels sono accessibili tramite l’app Prime Video, fruibile sempre e ovunque su una selezione di smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick e altri ancora. Prime Video permette inoltre di noleggiare o acquistare gli ultimi film in uscita tramite il Prime Video Store, e di aggiungere nuovi canali al proprio abbonamento tramite Prime Video Channels.

Ricordiamo, infine, che l’abbonamento Amazon Prime, al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video, vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB.

Il Prime Day di Amazon si terrà il 21 e 22 giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Inoltre, i primi 30 giorni sono gratis, quindi potete provare il servizio senza spendere nemmeno un centesimo inizialmente.

