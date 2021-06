Amazon Prime Day 2021, finalmente le date e le prime promo attive!

Adesso c’è l’ufficialità: diverse voci si inseguivano, ma nel corso della mattinata Amazon ha svelato che il suo Amazon Prime Day 2021 si svolgerà lunedì 21 e martedì 22 giugno. Queste le date individuate dal noto rivenditore online per le promozioni speciali che invaderanno le sue pagine – e che invece si concretizzavano solitamente a metà luglio, salvo poi il rinvio a ottobre dello scorso anno causa pandemia.

Vediamo, quindi, quali sono le offerte già attive e cosa possiamo aspettarci dal nuovo appuntamento con gli sconti di Amazon, che coinvolgeranno oltre due milioni di prodotti. Come sempre, su SpazioGames segnaleremo le promozioni più imperdibili relative a videogiochi e tecnologia.

Torna, prima di tutto, il focus sulle PMI (piccole e medie imprese), che già lo scorso mese di ottobre ottenne grande successo nel passato Prime Day: a prendervi parte quest’anno saranno ben 14.000 PMI per Amazon Italia, con un investimento di 100 milioni di dollari. Coloro che, infatti, spenderanno almeno 10€ in prodotti delle PMI avranno un buono promozionale di 10€ da spendere nel Prime Day.

In questo caso, l’iniziativa è già attiva da oggi e potete da subito supportare le PMI ottenendo il buono che vi spetta di diritto.

“Il Prime Day vuole celebrare i clienti Prime, per questo siamo entusiasti di proporre grandi offerte e consentire in questo modo di risparmiare sui migliori marchi, sugli articoli più interessanti del momento o ancora sui prodotti di piccole e medie imprese”, ha dichiarato Jamil Ghani, vicepresidente di Amazon Prime. “Fin dal lancio nel 2015, Prime Day ha promosso un nuovo modo di fare shopping, acquistare regali, guardare film e serie TV e persino ballare, e siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione”.

Alexa e i dispositivi Amazon

Non mancheranno gli sconti dedicati ad Alexa e agli altri dispositivi Amazon: a tal proposito, se già ne possedete uno, divertitevi a chiedere “Alexa, quando sarà il Prime Day?”, e vedrete che avrà da dirvi tanto sugli orari e le iniziative dell’evento. Provate anche con “Alexa, tienimi aggiornato su Prime Day” per ricevere notifiche appena il Prime Day sarà ufficialmente in corso.

Infine, il 21 e il 22 giugno provate a chiedere “Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?” per non perdere nessuno degli sconti.

Come posso risparmiare con Prime Day?

Se siete utenti Amazon Prime, il 21 e il 22 giugno avrete la possibilità di fare i vostri acquisti a prezzi davvero imperdibili. Ci saranno offerte a tempo limitato, lanci di nuovi prodotti e intrattenimento. Nello specifico, le offerte saranno così concentrate:

Offerte top : attive per tutte le 48 ore;

: attive per tutte le 48 ore; Offerte lampo : dureranno 6 o 12 ore, con sconti tra i più convenienti del 2021, ma scorte limitate;

: dureranno 6 o 12 ore, con sconti tra i più convenienti del 2021, ma scorte limitate; Offerte da non perdere : su pochi prodotti e a prezzi imbattibili;

: su pochi prodotti e a prezzi imbattibili; Codici sconto : disponibili in quantità limitata;

: disponibili in quantità limitata; Pagamento a rate a tasso zero: esteso a molti più prodotti.

Le offerte già attive per Prime Day 2021

Già da oggi sono attive diverse offerte per chi è in attesa di Amazon Prime Day. Tra queste segnaliamo:

Amazon Music Unlimited : i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi per 4 mesi gratuitamente con accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani senza pubblicità;

: i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono con accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani senza pubblicità; Audible : i clienti Prime hanno accesso ad un periodo di prova gratuita di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon.it del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti e il 20% disconto sull’abbonamento Audible per i primi 12 mesi;

: i clienti Prime hanno accesso ad un periodo di e, confermando l’iscrizione, riceveranno un da utilizzare su migliaia di prodotti e il 20% disconto sull’abbonamento Audible per i primi 12 mesi; Kindle Unlimited : i clienti Prime potranno usufruire di 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited;

: i clienti Prime potranno usufruire di di Kindle Unlimited; Prime Video Channels : tra il 2 e il 22 giugno 2021, Starzplay, Hayu, Crime + Investigation Play, RaroVideo, Blaze, MUBI, History Play a 0,99 €/mese per i primi 3 mesi;

: tra il 2 e il 22 giugno 2021, Starzplay, Hayu, Crime + Investigation Play, RaroVideo, Blaze, MUBI, History Play a 0,99 €/mese per i primi 3 mesi; Amazon Fashion : i clienti possono acquistare dalla selezione di prodotti dai propri influencer preferiti, con uno sconto del 20% e visitare @amazonfashioneu su Instagram per scoprire le ultime offerte Prime Day dei loro marchi di moda preferiti;

: i clienti possono acquistare dalla selezione di prodotti dai propri influencer preferiti, con uno sconto del 20% e visitare @amazonfashioneu su Instagram per scoprire le ultime offerte Prime Day dei loro marchi di moda preferiti; Casa : si può risparmiare il 10% o più sui mobili, tappeti e decorazioni per la casa, incluse stampe e decorazioni. Vantaggi esclusivi anche su interruttori Smart selezionati, perfetti per le vostre postazioni di gioco;

: si può risparmiare il 10% o più sui mobili, tappeti e decorazioni per la casa, incluse stampe e decorazioni. Vantaggi esclusivi anche su interruttori Smart selezionati, perfetti per le vostre postazioni di gioco; Libri : i clienti possono usufruire di offerte e sconti su Kindle eBook visitando il sito amazon.it/kindle-ebooks e selezionando “eBook Kindle in offerta”;

: i clienti possono usufruire di offerte e sconti su Kindle eBook visitando il sito amazon.it/kindle-ebooks e selezionando “eBook Kindle in offerta”; Giocattoli : sconti su giocattoli, giochi per l’apprendimento e giochi tecnologici, con set di costruzioni, giocattoli artistici, gonfiabili o da cavalcare;

: sconti su giocattoli, giochi per l’apprendimento e giochi tecnologici, con set di costruzioni, giocattoli artistici, gonfiabili o da cavalcare; Marchi Amazon : risparmi fino al 20% su una selezione di prodotti dei marchi di Amazon, inclusi elettronica, accessori per la casa, e prodotti per lo sport, di Amazon Basics, Umi Eono, prodotti d’arredo e mobili per ogni ambiente da Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute e la cura della persona a marchio Solimo e gli snack Happy Belly;

: risparmi fino al 20% su una selezione di prodotti dei marchi di Amazon, inclusi elettronica, accessori per la casa, e prodotti per lo sport, di Amazon Basics, Umi Eono, prodotti d’arredo e mobili per ogni ambiente da Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute e la cura della persona a marchio Solimo e gli snack Happy Belly; Amazon Basics : risparmia fino al 20% sulle batterie Amazon Basics, fino al 20% sui prodotti per esterni Amazon Basics e fino al 15% sugli accessori selezionati da Amazon Basic;

: risparmia fino al 20% sulle batterie Amazon Basics, fino al 20% sui prodotti per esterni Amazon Basics e fino al 15% sugli accessori selezionati da Amazon Basic; Amazon Launchpad : fino al 50% di sconto su una selezione di prodotti dalle startup del momento presenti nella vetrina Amazon Launchpad.

: fino al 50% di sconto su una selezione di prodotti dalle startup del momento presenti nella vetrina Amazon Launchpad. Amazon Business: 25% di sconto su ogni account gratis creato.

Come supportare le PMI su Amazon

Spendi 10€ e ricevi 10€ : dal 7 giugno e fino al 20 giugno potrete ottenere un buono promozionale da utilizzare durante il Prime Day, dal valore di 10€. Per averlo vi basterà spendere su articoli delle vetrine Amazon Made in Italy, Amazon Handmade o Amazon Launchpad.

: dal 7 giugno e fino al 20 giugno potrete ottenere un buono promozionale da utilizzare durante il Prime Day, dal valore di 10€. Per averlo vi basterà spendere su articoli delle vetrine Amazon Made in Italy, Amazon Handmade o Amazon Launchpad. Più piccole e medie imprese che mai : sono oltre 300mila i partner di vendita che saranno inclusi nell’iniziativa Spendi 10€ ricevi 10€: si tratta di oltre il doppio rispetto a quelli dello scorso anno.

: sono oltre 300mila i partner di vendita che saranno inclusi nell’iniziativa Spendi 10€ ricevi 10€: si tratta di oltre il doppio rispetto a quelli dello scorso anno. Una vetrina apposita: per supportare facilmente le PMI, Amazon ha dedicato loro una vetrina apposita su amazon.it/pmi. Potrete scegliere tra aziende a guida femminile, laboratori artigiani, aziende a conduzione familiare e molte altre realtà.

Come risparmiare con Prime Day

Vi raccomandiamo ovviamente di consultare la pagina ufficiale dedicata all’Amazon Prime Day su Amazon, ma ci sono anche altre vie per risparmiare:

Amazon Ricarica Online : ricaricate 50€ per avere 6€ di buono sconto;

: ricaricate 50€ per avere 6€ di buono sconto; Amazon Coupons: con i coupon di Amazon potete approfittare di sconti su oggetti di interesse come quelli relativi all’elettronica. Selezionate il coupon, aggiungete il prodotto al carrello e lo sconto verrà applicato quando arriverete al momento del pagamento. Maggiori dettagli nella pagina dedicata su Amazon.

Come seguire il Prime Day su SpazioGames

Come sempre, il team di SpazioGames seguirà da vicino gli sconti più interessanti per gli amanti dei videogiochi e delle tecnologie dedicate ai gamer. Durante i giorni dell’evento pubblicheremo news e articoli volti a segnalare le promozioni più imperdibili.