Amazon Music: ascolta un podcast e ricevi 5€ gratis!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permetterà di ottenere gratuitamente un buono di 5€ da spendere sul noto portale e-commerce. Questa iniziativa durerà solo per un periodo di tempo limitato, fino al 20 giugno 2022, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e sfruttarla il prima possibile.

L’offerta è applicabile ai clienti Amazon Music che ascoltano per la prima volta una puntata intera di un podcast. Il buono sconto sarà inviato tramite e-mail entro cinque giorni dall’ascolto e sarà valido per i 30 giorni. Lo sconto di 5€ sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti venduti e spediti su Amazon.it, ma non è valido per l’acquisto di prodotti venduti da terzi sul marketplace e altre tipologie di articoli di cui trovate l’elenco completo più in basso.

Potrebbe essere anche una buona occasione per provare Amazon Music Unlimited, il servizio di streaming musicarle che vi consente di accedere illimitatamente ai vostri brani preferiti, con la possibilità di creare playlist e avere sempre salvati i pezzi che vi piacciono di più così da evitare di doverli cercare continuamente ad ogni ingresso nell’app. Potete ascoltare le canzoni in streaming sempre senza pubblicità, e questo vuol dire addio interruzioni nel mezzo della vostra playlist. In aggiunta, il servizio vi consente di ascoltare i brani anche offline con skip illimitati grazie alla funzionalità del download.

Inoltre, Amazon Music Unlimited è compatibile con Alexa, il che vuol dire che potrete ascoltare musica senza mani nell’app mobile di Amazon Music: niente ricerche o navigazione, basta chiedere e Alexa selezionerà la canzone che desiderate al volo, anche sui vari dispositivi smart presenti in casa vostra, come gli speaker Echo. Rispetto al passato, inoltre, Amazon Music Unlimited offre la qualità HD, senza ulteriori costi aggiuntivi, così da ascoltare i brani al massimo livello di dettaglio audio possibile, permettendovi di udire qualsiasi piccola sfumatura sonora.

Termini e Condizioni dell’offerta

L’Offerta è valida solo fino alle ore 23:59 del 20 giugno 2022 e solo fino ad esaurimento scorte.

Il codice promozionale di 5€ sarà inviato tramite e-mail ai clienti Amazon idonei entro 5 giorni dal primo ascolto di un intero podcast su Amazon Music e sarà utilizzabile per il prossimo ordine idoneo di valore uguale o superiore a 20€ su Amazon.it. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon tramite il sito web Amazon.it , ma non è valido per l’acquisto di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, libri cartacei, eBook, buoni regalo, prodotti digitali (inclusi i prodotti Audible, documenti digitali, video e musica digitale, eBook, software, videogiochi digitali, applicazioni), costi di gestione e consegna, latte artificiale per neonati, confezioni regalo, sigarette e sigarette elettroniche (inclusi liquidi, ricariche e accessori), Warehouse Deals Amazon o prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it.

Si tratta di un’offerta eccezionale per avere modo di ascoltare tutta la musica che volete per tre mesi gratuitamente e verificare la validità del servizio! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.