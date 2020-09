Amazon: iPhone e smartphone Samsung con sconti oltre il 30%!

Se avete bisogno di un nuovo smartphone e volete affidarvi ai marchi più noti, le nuove offerte lanciate da Amazon sono quelle che fanno al caso vostro – dal momento che vi consentono di risparmiare su iPhone e su una selezione di telefoni Samsung, il più noto produttore di terminali destinati al sistema operativo Android.

Per quanto riguarda le soluzioni firmate Apple, un ottimo entry level è rappresentato da Apple iPhone SE: questo terminale, proposto in versione (Product)RED (che vi consente di aiutare la lotta all’AIDS) vanta 64 GB di memoria di archiviazione e un form-ractor che lo rende estremamente tascabile, grazie a un touchscreen da 4,7″. Se, insomma, gli smartphone di dimensioni generose non fanno per voi, iPhone SE è un’ottima soluzione, ora anche economica.

Chi invece non vuole accontentarsi dovrebbe puntare su iPhone 11, la più recente uscita firmata dalla Mela: lo smartphone da 6,1″ è la proposta chiave di questa generazione e, in questo caso, è proposto in un taglio da 64 GB, con una doppia fotocamera (dotata anche di grandangolo e ultra-grandangolo) che ha bene impressionato gli esperti nelle recensioni. Dotato di Chip Bionic A13, iPhone 11 è affidabile, intelligente ed estremamente ergonomico e leggerlo: una soluzione senza compromessi per chi vuole una smartphone che incarni la filosofia di Apple.

Se volete avvicinarvi al mondo di Samsung, vi segnaliamo l’interessante sconto su Samsung Galaxy A71: questo smartphone con display AMOLED da ben 6,7″ vi consentirà di godervi i vostri contenuti multimediali in altissima qualità. Dotato di ben quattro fotocamere posteriori, il telefono ha un’archiviazione da 128 GB e 6 ben 6 GB di RAM, per eseguire rapidamente e senza fatica tutte le vostre applicazioni. A questo, si affianca una batteria da 4500 mAh e la possibilità di installare due SIM contemporaneamente.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte su iPhone e Samsung proposte da Amazon.

Amazon: iPhone e Samsung in offerta

Altre offerte Amazon