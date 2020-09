Amazon: i migliori portatili in offerta per il Back To School

Settembre è un mese molto delicato, che segna il termine delle vacanze estive ed il ritorno al lavoro, o a scuola. Proprio in occasione del “Back To School” Amazon ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi notebook a prezzo scontato. Soprattutto in un periodo come questo, durante il quale ha sempre più piede il lavoro e la didattica a distanza, è più che mai importante avere a disposizione i giusti strumenti per potere svolgere tutti i proprio compiti da casa.

Se state cercando un portatile in grado di trasformarsi in un tablet all’occorrenza vi potrebbe interessare l’HP Envy X360, dispositivo dal design elegante in alluminio dalle rifiniture lucide e dai materiali di elevata qualità. Il display IPS da 13,3″ a risoluzione FullHD ha cornici davvero sottili, mentre il sottile chassis ospita un AMD Ryzen 5 4500U, 8GB di RAM ed un SSD da 512GB. HP Envy X360 è stato progettato per ruotare a 360°, così da poter utilizzare il dispositivo in quattro modalità: la modalità notebook è ideale per lavorare, la modalità stand per visualizzare contenuti, la modalità tenda per giocare ed infine quella tablet per viaggiare. HP Envy X360 costa solitamente 899,99€, mentre oggi potete portarvelo a casa per soli 849,99€.

I creatori di contenuti saranno invece interessati a MSI Prestige 14, portatile con un sottile telaio ultraleggero realizzato appositamente per i Creator, che offre un’ottima potenza di elaborazione, garantita da un processore Intel Core i7-10710U, 16GB di RAM e GPU Nvidia GTX 1650 Max-Q, in uno dispositivo dalle dimensioni piuttosto contenute. Potete acquistare MSI Prestige 14 a soli 1.199,99€, risparmiando 199,01€ sull’usuale prezzo di listino.

Un prodotto molto interessante ed equilibrato è MSI GF65 Thin, notebook da gaming dotato di CPU Intel Core i5-9300H, 8GB di RAM DDR4 a 2.666MHz, scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 2060 con 6GB di VRAM GDDR6 e 512GB di SSD NVMe. Il portatile offre un design moderno ed è sottile e leggero con una elegante scocca in alluminio spazzolato. Grazie al suo sistema di dissipazione Cooler Boost 5, infine, CPU e GPU saranno adeguatamente raffreddate per assicurare le massime prestazioni anche con i giochi più estremi. MSI GF65 Thin costa solitamente 1.349€, ma in questo momento potete potarvelo a casa a soli 1.249€.

Di seguito trovate le nostra selezione dei migliori portatili in offerta per il Back To School.

Migliori portatili in offerta per il Back To School

