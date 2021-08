Amazon Gaming Week: SSD, chiavette USB e SD Sandisk a prezzi bassissimi

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di SSD, chiavette USB e SD SanDisk.

Tra i vari articoli che trovate nella giornata odierna a prezzi imperdibili, vi segnaliamo in modo particolare l’SSD WD_BLACK 1 TB P50 Game Drive, che potete portarvi a casa a soli 629,99€, rispetto ai 928,99€ di listino, per un risparmio reale di 353€.

L’SSD WD_BLACK 1 TB P50 Game Drive vi offre 4TB di spazio aggiuntivo per memorizzare fino a 100 giochi in più. Inoltre, è possibile caricare rapidamente i giochi grazie ad una velocità fino a 2.000MB/s. L’unità esterna è stata progettata per le console, offrendo un design che ben si abbina sia ai PC che alle console. Oltre a ciò, il dispositivo è resistente agli urti, consentendovi di accedere alla vostra libreria di titoli veramente ovunque.

Per i possessori di Nintendo Switch, invece, potrebbe essere interessante la SanDisk Extreme da 512 GB, proposta a soli 104,99€. Il prodotto offre 512 GB di spazio aggiuntivo e viene commercializzato in abbinamento ad un utile adattatore in formato standard SD. Le velocità raggiunte da questa unità di memorizzazione sono di 160MB/s in lettura e 90MB/s in scrittura.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

