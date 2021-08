Amazon Gaming Week: splendide smart TV 4K Sony in offerta!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di smart TV Sony.

Tra i vari articoli che trovate nella giornata odierna a prezzi imperdibili, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Sony KE55XH8096PBAEP, che attualmente potete portarvi a casa a soli 599€, rispetto ai 769,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di 280€.

La televisione è equipaggiata con uno splendido pannello da 55″ a risoluzione 4K dotato di tecnologie all’avanguardia per offrirvi la migliore qualità di immagine possibile. Infatti la smart TV Sony KE55XH8096PBAEP è dotata della tecnologia MotionFlow XR che arricchisce l’esperienza visiva con dettagli fluidi, mentre il display TRILUMINOS assicura la riproduzione di colori perfetti.

Per quanto riguarda il comparto audio, la tecnologia ClearAudio+ apporta ottimizzazioni allo scopo di fornire un’esperienza coinvolgente ed emozionante, dandovi modo di ascoltare sia i dialoghi che le colonne sonore in maniera perfetta in qualsiasi circostanza.

La smart TV Sony KE55XH8096PBAEP può essere abbinata facilmente a qualsiasi ambiente, grazie al suo design minimale e la possibilità di nascondere i cavi nel supporto e mantenerli in posizione grazie all’apposito supporto fornito in dotazione per il massimo ordine.

