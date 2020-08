Amazon Gaming Week: scopri le offerte sulle RAM Crucial

Per assemblare un ottimo PC da gaming, in molti si concentrano soprattutto su due aspetti, i più noti: avere un’ottima CPU, che eviti di ritrovarsi un collo di bottiglia nella configurazione, e investire tanto in una potente scheda grafica, che permetta di godersi anche i videogiochi più recenti al massimo delle specifiche. C’è però, tra gli altri, un altro elemento fondamentale che non bisogna sottovalutare, quando si comprano i pezzi per il proprio PC: la memoria RAM. Per essere sintetici, senza RAM il PC non ha ragione (né modo) di esistere, e con poca RAM – o con memoria poco performante – rischiereste di ritrovarvi a vederlo soffrire per l’esecuzione di operazioni tra le più varie, concomitanti e non.

Uno dei vantaggi relativi alla RAM è, però, il fatto che sia facile da ampliare, anche dopo che avete già il vostro computer assemblato e lo state utilizzando. Aggiungere un nuovo banco RAM, o sostituire i vecchi, è un’operazione elementare accessibile anche ai meno “smanettoni”, motivo per cui mettersi in cerca di RAM e abbondare garantisce di avere un PC scattante e sempre pronto a rispondere alle vostre necessità. Vi segnaliamo, a tal proposito, che in questo momento le promozioni della Amazon Gaming Week stanno proponendo degli sconti sulle RAM Crucial, che vi consentono di risparmiare sensibilmente su banchi di diversi tagli e caratteristiche.

Trovate, ad esempio, uno sconto su Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4W, proposta in due banchi da 8 GB (per un totale di 16 GB): si tratta di una memoria DDR4 a 3200 Mhz, presentata in una peculiare colorazione bianca – uno sfizio che sappiamo che chi utilizza un case trasparente ama concedersi, la scelta dei colori della componentistica hardware. Se, invece, cercate qualcosa di più veloce, occhio allo sconto sui 16 GB DDR4 a 3600 MHz, ancora più performanti. E se, invece, per voi quello che conta è anche il look, potreste fare un investimento per portarne a casa 16 GB DDR4 a 3200 MHz in una peculiare colorazione RGB che renderà ancora più bello il colpo d’occhio con il vostro PC.

Vi proponiamo di seguito tutte le offerte più imperdibili sulle memorie Crucial proposte nella Amazon Gaming Week.

Amazon Gaming Week – Sconti su RAM Crucial

Altre offerte Amazon