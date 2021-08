Amazon Gaming Week: sconti record sui monitor LG per il gaming

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, non mancano anche i monitor da gaming di casa LG, noti per la loro affidabilità e per la loro versatilità.

In evidenza, ad esempio, LG 32GP850, monitor da gioco da 32″ con risoluzione 2560×1440, che spicca soprattutto per i ridottissimi tempi di risposta pari a 1 ms, e per il supporto a HDR10, per la miglior resa possibile dei colori. Importantissimo anche il refresh rate, che in questo caso arriva addirittura a 180Hz, permettendovi di godere al meglio anche i giochi dal frame rate più alto, sul vostro PC.

Il prezzo in promozione è di soli 499,99€, con uno sconto davvero titanico rispetto ai 699€ di listino.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

