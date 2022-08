Amazon Gaming Week: sconti fino al 33% sui migliori notebook e desktop gaming

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui desktop e notebook gaming delle migliori marche, come Acer, MSI e ASUS: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra i tanti modelli in promozione, vi segnaliamo la Acer Predator Triton 300 SE, che attualmente potete portarvi a casa a soli 999€, rispetto agli usuali 1.499€ di listino, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 500€.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE è un dispositivo sottile ma estremamente potente, equipaggiato con una CPU Intel Core i7-11370H, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di velocissimo SSD e, soprattutto, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE è dotato di uno splendido display IPS da 14″ a risoluzione FullHD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz per lavorare e studiare/lavorare con un comfort visivo assoluto.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE presenta un sistema di dissipazione efficiente grazie al design delle ventole Aeroblade 3D di quinta generazione, in grado di massimizzare la circolazione dell’aria mantenendo basso il rumore generato allo scopo di garantire prestazioni eccellenti in ogni ambiente e circostanza.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 300 SE possiede tutto quello che vi serve per giocare ottimamente con i titoli più moderni, nonché sfruttare le ultime tecnologie come Ray Tracing e DLSS, per una qualità grafica fluida e realistica.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

