Amazon Gaming Week: partono le offerte sui mouse gaming Logitech G

La Amazon Gaming Week riserva particolari soddisfazioni per i giocatori alla ricerca di nuovi accessori e periferiche per il proprio PC, e anche oggi vi segnaliamo l’avvio delle offerte sui mouse da gioco della linea Logitech G. Sul popolarissimo ecommerce, troverete infatti i migliori mouse di Logitech ad un prezzo scontato, e noi siamo qui per mostrarvi i migliori.

Partiamo subito con il Logitech G203 LightSync, proposto ad un prezzo eccezionalmente di 29,99€ contro i 40,99€ richiesti di norma per l’acquisto. Questo mouse è equipaggiato con un sensore da 8000 dpi che risponde con precisione ai movimenti e la possibilità di personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità desiderata tramite il software Logitech G Hub tra 5 livelli dpi. Inoltre, ha colori brillanti lightsync RGB per un totale di 16.8 milioni di personalizzazioni.

Il Logitech G502 Hero Special Edition costa invece 49,99€ contro gli 89,99€ cui siamo soliti vederlo in vendita. Ha 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce con doppia modalità. Inoltre, ha un sistema di regolazione del peso, con la chance di aggiungere fino a 5 pesi da 3.6 grammi per una configurazione personalizzata del bilanciamento. Una soluzione cablata di precisione estrema che costituisce il massimo per i gamer competitivi.

Vi proponiamo anche il Logitech G402 Hyperion Fury, che può contare su un tracciamento ad alta velocità con un massimo di 500 IPS. Ha otto pulsanti programmabili, così da poter impostare e salvare le proprie preferenze, e valori DPI istantanei, selezionabili tra quattro impostazioni diverse (250-4000 DPI), noché una risposta veloce grazie ad una frequenza di aggiornamento di 1ms. Il prezzo? Vantaggiosissimo: appena 34,99€ contro i 69,99€ del prezzo regolare.

Tantissime le offerte che potete reperire raggiungendo questo indirizzo su Amazon, con tutti i migliori mouse, per ogni tasca, segnalate a dovere. Noi abbiamo scelto le migliori per voi e ve le proponiamo nel comodo elenco, ma non mancate di tornarci a trovare per i puntuali aggiornamenti.

Amazon Gaming Week – offerte mouse Logitech

