Amazon Gaming Week: non lasciatevi scappare questo Lenovo Legion 5 a un prezzo bomba!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, troviamo anche l’ottimo notebook gaming Lenovo Legion 5, senza tuttavia dimenticare gli altrettanto eccellenti notebook gaming Lenovo IdeaPad 3 e il monitor gaming Lenovo G27-20.

Tra i vari articoli che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming Lenovo Legion 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 999€, rispetto ai 1.249€ usuali di listino, per un risparmio reale di 250€.

Il notebook gaming Lenovo Legion 5 è animato dal processore AMD Ryzen 7 4800H, dotato di otto core e sedici thread, mentre la forza bruta per il gaming è affidata alla scheda grafica NVIDIA RTX 2060 con 6 GB GDDR6, all’avanguardia per garantire performance ottimali anche con i videogiochi più recenti e non manca nemmeno il supporto agli effetti ray tracing in tempo reale.

Il notebook gaming Lenovo Legion 5 è equipaggiato con un monitor 15,6″ IPS in full HD a 120Hz, con un refresh rate ideale anche per godere al massimo dei videogiochi che richiedono particolare velocità.

Per prestazioni ancora migliori, Lenovo ha deciso di installare in Lenovo Legion 5 un SSD da 512 GB, al quale si affianca secondo slot libero per l’installazione di ulteriore spazio di archiviazione. Il prodotto viene fornito operativo FreeDOS, quindi dovrete procedere personalmente all’installazione di Windows 10 o un altro OS scelto da voi.

La scheda tecnica del notebook gaming Lenovo Legion 5 è completata da 16 GB di RAM da 3.200MHz, mentre gli input sono affidati a una tastiera retroilluminata RGB con layout interamente in italiano, gestibile e personalizzabile con software già installato.

Non lasciatevi sfuggire assolutamente questa occasione per portarvi a casa un notebook da gaming equilibrato e in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi videogiocatore. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

