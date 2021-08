Amazon Gaming Week: grandi sconti sui prodotti gaming Corsair

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, non mancano anche i prodotti gaming firmati Corsair, dedicati sia al rendere migliore la vostra postazione, sia alle periferiche dure e pure per le vostro esperienze di gioco.

Tra le tante promozioni vi segnaliamo quella davvero corposa su Corsair Strafe RGB MK.2 Silent, tastiera meccanica pensata per le esperienze di gaming che riesce a unire funzionalità ed eleganza: collegabile al vostro PC tramite USB, la tastiera ha layout italiano e retroilluminazione RGB, ma soprattutto propone degli switch Cherry MX Silent, consentendovi così di godervi le digitazioni senza disturbare nessuno con il rumore degli switch.

Grazie alla promozione, potete portare a casa la tastiera a 129,99€ anziché 169,99€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

